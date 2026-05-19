Futuro incierto de Javier Saviola en la Liga Turca y América: Sus opciones en el aire

Si bien el jugador mexicano se encuentra por un momento complicado en su carrera, aún puede optar por regresar al América o incluso al Ajax de Países Bajos. En resumen, su futuro sigue siendo incierto y las próximas semanas serán clave para determinar su destino.

El jugador mexicano se encuentra por un momento complicado en su carrera ya que las lesiones le han impedido recuperar su sitio en la liga turca , donde no ha logrado hacerse con la titularidad que buscaba.

Además, los problemas con las lesiones y las polémicas decisiones del técnico lo han llevado a pasar por momentos muy complejos en los últimos meses. Sin embargo, suena complicado que el equipo turco quiera comprar la carta de su permanencia en puestos de descenso si bien, la otra opción que ha comenzado a tomar fuerza, es su posible regreso al América.

Otra opción en el aire es su regreso al Ajax de Países Bajos, donde tuvo sus mejores momentos jugando en Europa. En resumen, su futuro sigue siendo incierto y las próximas semanas serán clave para determinar su destino





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