Club América enfrenta la pérdida de Henry Martín, Raphael Veiga y Dagoberto Espinoza al final de diciembre de 2026, tras la eliminación ante Rayados.

La eliminación de Club América a manos de Rayados de Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2026 ha desencadenado un período de incertidumbre contractual para el club. Tras la derrota por 2-0 en el Estadio Banorte, la directiva del conjunto de Coap se enfoca en la reestructuración del plantel de cara al Clausura 2027 de la Liga BBVA MX.

Esta coyuntura deportiva coincide con la fecha límite para tres jugadores clave cuyo vínculo institucional expira en diciembre de 2026. La situación contractual varía significativamente entre los futbolistas involucrados, lo que complica la estrategia de renovación del equipo dirigido por Guillermo Almada.

Also read Guillermo Almada dilema titular antes del Vuelta ante Rayados

Detalles Contracuales de los Tres Jugadores

Los futbolistas cuyos contratos finalizan en diciembre de 2026 son Henry Martín, Dagoberto Espinoza y Raphael Veiga. Cada uno enfrenta un escenario legal y deportivo diferente que determinará su permanencia en el estadioAzteca y alrededores.

Henry Martín y Dagoberto Espinoza son mexicanos y, en caso de no alcanzar un acuerdo con la directiva azulcrema, podrían convertirse en agentes libres. Esto les permitiría negociar su futuro con cualquier otro club sin restricciones de indemnización.

Raphael Veiga, en cambio, tiene una situación vinculada a la cesión. El brasileño debe regresar a su club de origen, Palmeiras, si Club América decide no adquirir su carta ni negociar una nueva extensión del préstamo. Este detalle es crucial para la gestión deportiva del club.

Posiciones y Argumentos de los Interesados

Henry Martín fue titular en el partido de vuelta ante Rayados de Monterrey y jugó hasta el minuto 64, cuando Guillermo Almada decidió sustituirlo por Miguel Borja. El propio delantero confirmó en octubre de 2026 que su contrato vence en diciembre, pero agregó que ya ha mantenido conversaciones con la directiva para extender su vínculo.

Martín ha manifestado reiteradamente su deseo de retirarse jugando para Club América. Esta postura ha sido recibida con optimismo por figuras como Emilio Azcárraga, quien ha mostrado disposición para facilitar una renovación que respete los deseos del jugador y la institución.

No obstante, hasta la fecha no se ha hecho ningún anuncio oficial sobre la prórroga del contrato. Esto ha generado especulación sobre si el partido contra Rayados fue efectivamente el último de Henry Martín con la camiseta azulcrema en su carrera.

Por su parte, Raphael Veiga no pudo participar en la Liguilla del Apertura 2026 debido a una lesión en el hombro izquierdo. Su contrato con Palmeiras está vigente hasta 2028, y su préstamo actual concluye el 31 de diciembre de 2026.

Dagoberto Espinoza, lateral derecho de 22 años surgido de las fuerzas básicas del club, también tiene contrato hasta el 31 de diciembre según los registros de Sofascore. No sumó minutos en la eliminación contra Rayados, pero es pieza clave en los planes de Guillermo Almada.

Impacto en el Plantel y Próximos Pasos

La incertidumbre sobre estos tres fichajes impacta directamente en la conformación del equipo que afrontará el Clausura 2027. Club América debe tomar decisiones rápidas para asegurar la continuidad competitiva en la Liga BBVA MX.

Si Henry Martín y Dagoberto Espinoza no renuevan, el club deberá buscar reemplazos o ascender jugadores de las divisiones inferiores. La salida de Veiga implica una negociación compleja con Palmeiras, ya que su retorno al fútbol brasileño es un escenario altamente probable.

La directiva azulcrema ahora debe priorizar las negociaciones contractuales mientras trabaja en la estrategia deportiva. El éxito del Clausura 2027 dependerá en gran medida de cómo se gestione esta transición de plantilla.

La eliminación ante Rayados de Monterrey ha servido como catalizador para estos cambios. El club ya ha perdido al menos un ciclo competitivo y ahora busca consolidar un nuevo proyecto con los recursos disponibles.

Los próximos meses serán determinantes para el futuro de Henry Martín, Dagoberto Espinoza y Raphael Veiga. Sus decisiones y las de la directiva definirán la identidad del equipo para la temporada siguiente.