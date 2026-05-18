Futuros de cereal y soja suben tras la promesa china de compras estadounidenses

La noticia presenta un repunte en los precios de los futuros de cereal y soja de Chicago luego de que la Casa Blanca anunciara un compromiso de China de comprar por 17,000 millones de dólares productos agrícolas estadounidenses durante los próximos tres años. En contraste, China sigue enfrentándose a una carga impositiva del 10% por las disputas comerciales del año pasado y serobationan riesgos para los precios del trigo en el mercado europeo.

Los futuros de cereal y soja de Chicago subían notablemente el lunes después de que la Casa Blanca anunciara que China se había comprometido a comprar al menos 17,000 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses en los próximos tres años.

Surge en el mercado la expectativa de un aumento en las compras chinas de maíz, trigo y sorgo estadounidenses, en tanto que China continúa enfrentándose a un arancel adicional del 10% tras las disputas comerciales del año pasado. Por su parte, Pekín avisa que la cifra de compra es muy vaga y se trata de una oportunidad para reactivar las compras de gran volumen de cereales y soja estadounidenses, como antes de los conflictos comerciales





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