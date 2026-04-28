Futuros del Trigo Alcanzan Máximo de Dos Años por Sequía y Demanda

Los precios del trigo en Chicago suben impulsados por la sequía en el cinturón de trigo de invierno boreal de EE. UU. y una fuerte demanda. El maíz también gana terreno, mientras que la soja experimenta un ligero retroceso.

Los futuros del trigo en la Bolsa de Chicago experimentaron un notable incremento el martes, alcanzando su cota más elevada en casi dos años. Este repunte se atribuye a una combinación de factores, incluyendo una demanda robusta y, de manera crucial, las condiciones de sequía que amenazan con devastar las cosechas en el cinturón de trigo de invierno del norte de Estados Unidos.

La situación ha generado preocupación en el mercado, impulsando los precios al alza y reflejando la incertidumbre sobre la disponibilidad futura de este grano esencial. El contrato de trigo más activo, negociado en la Bolsa de Chicago, registró un aumento de 24 centavos, situándose en 6.54 dólares por bushel a las 16:30 GMT. Este valor no se observaba desde junio de 2024, lo que subraya la magnitud del reciente incremento.

Paralelamente, el maíz también experimentó ganancias, sumando 4.75 centavos para alcanzar los 4.74 dólares por bushel. Sin embargo, la soja mostró una tendencia contraria, con una ligera caída de 5 centavos hasta los 11.87 dólares por bushel, atribuida a un ajuste técnico en el mercado, aunque se mantuvo cerca de su máximo de seis semanas, indicando una persistente fortaleza subyacente.

Si bien las recientes lluvias en el cinturón de trigo de las llanuras estadounidenses podrían ofrecer un alivio parcial al estrés hídrico que sufren los cultivos, existe la preocupación de que algunas áreas ya hayan sufrido pérdidas significativas en su rendimiento potencial. Las previsiones meteorológicas no auguran lluvias generalizadas en las zonas más afectadas por la sequía, lo que agrava la situación y mantiene la incertidumbre sobre el impacto final en la producción.

Randy Place, analista de Hightower Report, enfatizó que el principal impulsor del aumento en los precios del trigo es la expectativa de rendimientos decepcionantes del trigo duro rojo de invierno en Kansas, como consecuencia directa de la sequía. Place añadió que el mercado aún está en proceso de evaluar la verdadera extensión de los daños causados por la falta de agua, y que los operadores están intentando anticipar la magnitud de las pérdidas antes de la cosecha.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicó el lunes un informe en el que calificó el 30% de la cosecha nacional de trigo de invierno del norte en condiciones de buenas a excelentes, un porcentaje que se mantuvo sin cambios con respecto a la semana anterior. Esta cifra, aunque estable, no refleja la preocupación generalizada sobre el impacto de la sequía en las regiones más afectadas.

La mayoría de los analistas encuestados por Reuters habían anticipado un ligero descenso en esta calificación, lo que sugiere que la situación podría ser aún más preocupante de lo que indica el informe oficial. Además del trigo, los precios del maíz también se vieron favorecidos por una serie de factores. El clima excesivamente húmedo en el cinturón del maíz estadounidense ha dificultado las labores agrícolas, lo que ha generado preocupaciones sobre la siembra y el desarrollo de los cultivos.

La sólida demanda de exportación, impulsada por la creciente necesidad de maíz a nivel mundial, también ha contribuido al aumento de los precios. Asimismo, el incremento en los precios del crudo ha tenido un efecto indirecto en el mercado del maíz, ya que este grano es una materia prima clave para la producción de biocombustibles.

Las expectativas de que los agricultores reduzcan la superficie sembrada con maíz debido al elevado costo de los fertilizantes también han ejercido presión al alza sobre los futuros del maíz. La siembra temprana de soja y maíz en Estados Unidos ha progresado a buen ritmo en general, pero las tormentas previstas en el Medio Oeste del país podrían retrasar las labores en algunas zonas, lo que podría afectar el rendimiento final de los cultivos.

En el ámbito geopolítico, los precios del petróleo continuaron su ascenso ante la falta de avances en las negociaciones para poner fin a las tensiones entre Estados Unidos e Irán, y la persistente amenaza al cierre de la ruta comercial del estrecho de Ormuz. Esta situación, junto con la importancia del maíz y la soja como materias primas para los biocombustibles, subraya la interconexión entre los mercados agrícolas, energéticos y geopolíticos





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