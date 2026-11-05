G9 propone flexibilidad en rentas iniciales para Ley Inquilinaria CDMX

El G9 respalda el tope inflacionario de Clara Brugada pero sugiere permitir libre negociación al cambiar inquilino para proteger la oferta de vivienda en la Ciudad de México.

Un consorcio de líderes empresariales y organizaciones comerciales de la capital mexicana, conocido como el G9, ha presentado una modificación técnica a la iniciativa legislativa sobre relaciones inquilinarias que se encuentra en revisión en el Congreso de la Ciudad de México. El grupo argumenta que permitir a los propietarios de viviendas en alquiler y a nuevos inquilinos negociar libremente el monto inicial de la renta cuando se firma un contrato con una persona distinta a la anterior, equilibraría la protección legal con la viabilidad económica del mercado inmobiliario local.

Negociación Libre al Cambiar de Inquilino

La propuesta central del G9 consiste en establecer que, al concluir la relación de arrendamiento existente y celebrarse un nuevo contrato con un arrendatario diferente, las partes involucradas tengan la facultad de acordar libremente la renta inicial. Sobre este nuevo monto pactado, volvería a operar el límite anual de incremento previsto en la ley. Esta sugerencia busca evitar que un precio de renta fijo bajo circunstancias específicas condicione negativamente los contratos futuros, lo que podría reducir los incentivos para conservar, mejorar y ofrecer viviendas en alquiler en la capital.

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Apoyo al Tope Inflacionario de Brugada

Las organizaciones integrantes del G9 han declarado expresamente su aceptación del límite anual de incremento de las rentas conforme a la inflación, tal como está establecido en la iniciativa que envió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al congreso local. El G9 reconoció la prioridad que Brugada Molina ha dado a la protección de las personas arrendatarias, así como los espacios de diálogo abiertos por su administración y el Congreso capitalino para discutir la iniciativa. El grupo señaló que, aunque apoyan esta medida, la flexibilidad en los contratos nuevos es clave para no ahogar la oferta de inmuebles disponibles para quienes buscan un hogar.

Objetivo: Proteger sin Reducir Opciones

La postura del G9 se fundamenta en la necesidad de generar condiciones para ampliar la oferta de inmuebles, asegurando que la regulación proteja a quienes actualmente rentan sin reducir las opciones de quienes necesitan hacerlo. El grupo expresó su disposición a participar en el Parlamento Abierto y contribuir a una legislación que evite incrementos desproporcionados en las rentas, sin afectar la conservación y generación de vivienda destinada al alquiler en la Ciudad de México. Esta visión busca un equilibrio entre la seguridad jurídica para los inquilinos y la sostenibilidad económica para los propietarios.

Próximas Propuestas y Respaldos Institucionales

El G9 anunció que presentará más propuestas relacionadas con el Registro Digital de contratos de arrendamiento, la efectividad de las garantías y el funcionamiento imparcial de la Defensoría de Relaciones Inquilinarias, con el objetivo de fortalecer la certeza jurídica entre propietarios e inquilinos. Este posicionamiento ha sido respaldado por una amplia coalición de cámaras y asociaciones, incluyendo la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (CAM-SAM), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda del Valle de México (Canadevi), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Ciudad de México.