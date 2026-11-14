Gabito Ballesteros Detenido en Querétaro por Cantar AMG en la Feria Estatal

Gabito Ballesteros fue detenido y suspendido su concierto en la Feria de Querétaro al interpretar AMG, canción considerada apología del delito bajo la política de tolerancia cero del estado.

El cantante Gabito Ballesteros, reconocido ícono del género corridos tumbados, fue intervenido por las autoridades legales durante su presentación en la Feria estatal de Querétaro, lo que provocó la suspensión inmediata de su concierto. El incidente ocurrió cuando el artista estaba interpretando la canción AMG, tema que las fuerzas del orden identificaron como una presunta apología del delito. Como resultado directo de esta intervención, Gabito Ballesteros fue trasladado en estado de detención ante la Fiscalía estatal del municipio, interrumpiendo abruptamente lo que debía ser una celebración nocturna para los asistentes al evento cultural.

Mecanismo de la Intervención Policial y Legal

El operativo se llevó a cabo el viernes dentro de las actividades programadas para la Feria de Querétaro, específicamente en el Teatro del Pueblo. Videos grabados por el público en las redes sociales muestran el momento exacto en que la policía interviene para asegurar al intérprete y trasladarlo fuera del recinto. Las autoridades no solo detuvieron al músico, sino que también procedieron a asegurar su camioneta y a detener a varios miembros de su equipo de trabajo, generando un caos significativo en el lugar y dejando grabada la contundencia de la medida aplicada por las instituciones del estado.

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Razones Oficiales y Violación del Setlist Aprobado

La Feria de Querétaro emitió un comunicado oficial explicando que la detención se basó en la ejecución de canciones que constituyen apología al delito, una falta estrictamente regulada por la normativa estatal. Aunque el artista había entregado previamente su setlist al comité organizador y se le había solicitado remover temas prohibidos, reincidió al interpretar AMG después de ser advertido por personal de la Inspección Municipal de El Marqués. Esta acción directa vulneró los acuerdos preventivos firmados antes del inicio del espectáculo, lo que motivó la decisión final de las autoridades de proceder con la suspensión definitiva y la detención por reiteración de la falta.

Multas Elevadas y Política de Cero Tolerancia

En el estado de Querétaro, la interpretación de este tipo de música en espectáculos públicos está categóricamente prohibida como parte de una política de cero tolerancia hacia contenidos que exalten la violencia o al crimen organizado. Las sanciones económicas para estos casos pueden ascender a 10 mil Unidades de Medida y Actualización, una cifra equivalente a más de un millón de pesos. Además de la multa, existe la posibilidad de vetos permanentes para artistas reincidentes, estableciendo un precedente claro sobre la severidad con la que la administración local aplica estas restricciones legales a los eventos de entretenimiento masivo.

Impacto en el Público y Legitimación del Evento

La organización del evento enfatizó que la medida fue tomada estrictamente para proteger al público, garantizar el orden público y hacer cumplir la ley vigente, negando cualquier intención de atacar la música o a los artistas de manera personal. La Feria Internacional Ganadera de Querétaro reiteró su carácter de evento familiar, justificando la acción como una necesidad de cumplimiento normativo y no como un ataque discriminatorio. Este enfoque busca salvaguardar la integridad de la audiencia y mantener los estándares de seguridad establecidos por las autoridades competentes, cerrando la puerta a interpretaciones políticas sobre la censura artística en el marco de la legalidad estatal.