Gabito Ballesteros liberado tras concerto en Nextlalpan y controversia en Querétaro

Gabito Ballesteros actuó en Nextlalpan tras ser liberado. Previo bloqueo de carreteras y detención por arma, su defensa confirmó el fin de la privación de libertad.

El destacado cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros se presentó en un concierto en la Feria Internacional de la Mezclilla 2026, ubicada en Nextlalpan, Estado de México, el domingo 15 de noviembre de 2026. Esta actuación tuvo lugar apenas horas después de que el artista fuera puesto en libertad tras un incidente que involucró a las autoridades federales y provocó bloqueos en las vías de comunicación. El espectáculo, que se desarrolló durante la noche del sábado y se extendió hasta los primeros minutos del día domingo, permitió al sonorense interpretar nuevamente su repertorio habitual, incluyendo temas característicos del género.

Tras concluir su participación en el evento de Nextlalpan, Ballesteros aprovechó para compartir un mensaje de agradecimiento en su cuenta oficial de Instagram. El músico agradeció el apoyo masivo de sus seguidores, así como el respaldo incondicional de su familia y sus amigos cercanos. En una de sus historias, el cantante expresó su amor por su público y adjuntó una publicación de su tema musical "El Sereno", una canción que narra la historia de una persona que supera las dificultades mediante el esfuerzo personal y se protege con el uso de un arma corta.

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Origen del Conflicto en Querétaro

La situación legal que afectó al artista tuvo su origen en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, específicamente en el Teatro del Pueblo, ubicado en el municipio de El Marqués. Las autoridades locales suspendieron el espectáculo del cantante el viernes por la noche, tras advertirle previamente que no debía interpretar canciones que no estuvieran incluidas en el repertorio previamente aprobado. A pesar de la advertencia oficial, Ballesteros decidió cantar un tema adicional que contenía letras con referencias explícitas a la violencia, lo cual fue interpretado por las autoridades como una violación directa a los protocolos del evento.

La decisión de realizar la interpretación prohibida derivó en la cancelación definitiva de la presentación y activó un protocolo policial inmediato. El cantante negó en sus redes sociales que la canción "AMG" hubiera sido restringida, asegurando que dicha pieza sí estaba en la lista autorizada. Por su parte, su equipo de defensa sostuvo que el artista respetó estrictamente el repertorio permitido y que la única alteración realizada fue un cambio en el orden de ejecución de las canciones, sin introducir material nuevo o prohibido.

Defensa y Disculpa Oficial

Ante la gravedad de los hechos, la representación legal de Gabito Ballesteros emitió un comunicado formal para expresar sus disculpas públicas. En el documento, la defensa reconoció un "error de criterio" y lamentó sinceramente la situación generada. Se hicieron extensivas las peticiones de perdón al Gobierno del Estado de Querétaro, al Gobierno Municipal de El Marqués, a las autoridades correspondientes, a las corporaciones de seguridad pública, al personal encargado del evento y, de manera especial, al público asistente que acompañó a los artistas en la velada.

El conflicto se intensificó cuando el cantante intentó retirarse del recinto ferial. La Policía Estatal interceptó el vehículo en el que viajaba Gabito Ballesteros junto con cinco miembros de su equipo de trabajo. Los reportes periodísticos indican que el artista presuntamente se negó a bajar de su camioneta durante el procedimiento. Como consecuencia, la unidad fue remolcada en grúa hasta la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que abrió una investigación formal contra Ballesteros y cuatro personas más.

Cargos Legales y Investigación

La investigación inicial se centró en los probables delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por desobediencia y resistencia por parte de particulares. La defensa legal, representada por Marín Becerril Abogados, aclaró que no se localizaron sustancias ilícitas ni armas de fuego de procedencia ilegal. Solo se identificó que dos elementos de la seguridad personal portaban dos armas de fuego, argumentando que ambos contaban con los permisos de portación correspondientes y vigentes, lo cual desvirtúa la acusación de posesión ilegal.

Con base en estos hallazgos y la ausencia de elementos que justificaran la continuación de la privación de libertad, se determinó la libertad inmediata de todos los involucrados. La defensa legal confirmó que al no advertirse pruebas que sustentaran la detención, se ordenó la liberación de Gabito Ballesteros y su equipo. Este giro legal permitió que el cantante pudiera trasladarse a Nextlalpan para cumplir con su agenda artística programada para el domingo 15 de noviembre de 2026, cerrando así un capítulo de alta tensión mediática y legal en cuestión de horas.