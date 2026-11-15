Gabito Ballesteros reaparece en Nextlalpan tras detención en Querétaro

Gabito Ballesteros actuó en Nextlalpan tras ser detenido en Querétaro. Sus abogados explican la suspensión del concierto y aclaran posesión de armas con permiso legal vigente.

El cantante Gabito Ballesteros ha retornado a los escenarios públicos tras los acontecimientos ocurridos en Querétaro, presentándose el sábado por la noche en la Feria Internacional de la Mezclilla ubicada en Nextlalpan, Estado de México. Esta aparición marca su reingreso oficial a la actividad artística después de ser trasladado ante las autoridades federales y estatales durante la suspensión de su concierto programado en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro. La artista confirmó su participación mediante sus redes sociales minutos antes de subir al acto, demostrando que se encuentra operando con normalidad.

Posibles causas de la suspensión del concierto en Querétaro

La representación legal de Ballesteros, conformada por los abogados Ayrton Marín y José Antonio Ortega, emitió un comunicado detallado para explicar las circunstancias que llevaron a la interrupción del espectáculo el 13 de noviembre. Los defensores sostienen que la autoridad interpretó ciertas letras de las canciones del intérprete como una supuesta intención de promover, justificar o incentivar conductas delictivas, amparándose en normativas relacionadas con la prevención de este tipo de conductas.

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Aunque reconocieron que existieron modificaciones en el orden de ejecución de las canciones durante la preparación del show, la defensa argumentó que esto no constituye una violación deliberada a la ley. Los abogados detallaron que la intervención policial y el posterior traslado del cantante y parte de su equipo no estuvieron relacionados con una investigación penal en ese momento inicial, sino que fueron medidas preventivas derivadas de una revisión de seguridad.

La intervención de las autoridades tuvo como finalidad realizar una revisión ante la presunción de que en el vehículo en el que viajaban los implicados podría haber armas de fuego. Este procedimiento se enmarca en la autoridad que poseen las corporaciones para verificar el cumplimiento de las normativas de seguridad pública vigentes en el recinto ferial, donde se desarrollaba la actividad artística.

Detalles sobre la posesión de armas y permisos legales

Uno de los puntos centrales aclarados por la defensa es la situación legal respecto a la portación de armamento. Los abogados aseguraron que dos integrantes del equipo de seguridad del cantante portaban armas de fuego, una cada uno, y que ambos contaban con los permisos correspondientes emitidos por las autoridades competentes. Esta aclaración busca disipar cualquier malentendido sobre la legalidad de la tenencia de los armamentos durante el viaje y la estadía.

Tras la revisión policial, los defensores señalaron que al no advertirse elementos que justificaran mantener la privación de la libertad de los involucrados, se solicitó su inmediato regreso al escenario. Sin embargo, las autoridades mantuvieron la detención inicial para proceder con los formalismos legales requeridos, lo que provocó la cancelación inmediata del evento programado para ese día. El Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana documentó que Ballesteros fue retenido junto con otras cuatro personas, aunque sin precisar en el reporte público quién era el portador específico de cada arma. La detención fue registrada formalmente para facilitar el esclarecimiento de los hechos y verificar la existencia de un permiso de portación vigente y acorde a la regulación federal.

Investigaciones abiertas y respuesta oficial del artista

En respuesta a los incidentes, el Ministerio Público abrió una investigación de naturaleza penal contra el cantante y otras cuatro personas por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, desobediencia y resistencia de particulares. Estos delitos se investigan en las instalaciones del Centro Expositor de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, donde se desarrollaban los actos de seguridad.

Los abogados reiteraron el respeto del artista hacia las leyes mexicanas, además de manifestar su disposición para colaborar con las instancias competentes para esclarecer los hechos. Hicieron una distinción importante entre la investigación de naturaleza penal abierta y las actuaciones administrativas o de seguridad, señalando que se trata de actuaciones jurídicamente distintas que no deben confundirse ni presentarse como equivalentes ante la opinión pública.

Inmediatamente después de la suspensión del espectáculo, la representación del artista difundió su primer comunicado oficial, agradeciendo a las corporaciones de seguridad y a los asistentes presentes. El equipo expresó su lamento sincero por la situación que se presentó, asegurando que su único objetivo era cumplir con su agenda artística y disfrutar del apoyo de su audiencia en el Estado de México.

Gabito Ballesteros aprovechó su reaparición en Nextlalpan para agradecer en su cuenta de Instagram el apoyo recibido. Dirigió un mensaje directo a su familia, a sus hijas, a sus amigos y a su novia, la actriz, destacando su gratitud por el respaldo constante. El artista compartió una fotografía junto a su familia, acompañada del texto: a mi familia, mis niñas que siempre me apoyan y a todos mis amigos. Los amo! Todo al cien ga D, confirmando así su bienestar emocional y profesional tras los sucesos legales.