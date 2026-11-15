Gabito Ballesteros se disculpa tras detención en Querétaro y aclara motivos policiales

Gabito Ballesteros pide perdón por incidente en Feria Ganadera de Querétaro. Sus abogados niegan apología del delito, atribuyendo la detención a revisión de armas en vehículos.

Gabriel Ballesteros Abril, conocido profesionalmente como Gabito Ballesteros, emitió una disculpa pública formal tras su detención durante la Feria Internacional Ganadera de Querétaro. El cantante y su representación legal aclararon que la intervención de las autoridades no estuvo vinculada a su actuación artística, sino a procedimientos de seguridad preventiva en vehículos. Este incidente, ocurrido en la madrugada del sábado 14 de noviembre, generó una amplia repercusión mediática y debates sobre la libertad de expresión y los protocolos de seguridad en eventos masivos.

Detalles de la detención y traslado policial

La captura del músico se registró la madrugada del sábado 14 de noviembre, pocas horas después de su presentación en la feria del viernes 13. Una ficha del Registro Nacional de Detenciones, emitida por la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC), documentó el hecho y confirmó el posterior traslado de Ballesteros hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Este procedimiento institucional marcó el inicio de una serie de aclaraciones por parte de la defensa del artista.

Also read Gabito Ballesteros Detenido en Querétaro por Cantar AMG en la Feria Estatal

Defensa legal niega cargos de apología criminal

En una carta oficial fechada en Querétaro el 14 de noviembre, los abogados Ayrton Marín y José Antonio Ortega afirmaron que la intervención no obedeció a una imputación por apología del delito. Sostienen que la acción policial se justificó únicamente por la sospecha de que en algún vehículo circulaba armas o sustancias ilícitas. Los abogados detallaron que, tras realizar la revisión correspondiente a los automóviles involucrados, no se localizaron sustancias ilegales ni armas de procedencia dudosa.

Permisos de seguridad y liberación inmediata

La única irregularidad detectada por las autoridades fue la identificación de dos integrantes del equipo de seguridad del artista, quienes portaban un arma de fuego cada uno. Sin embargo, la defensa precisó que ambos individuos contaban con los permisos de portación correspondientes y vigentes. Ante la ausencia de elementos que justificaran mantener la privación de la libertad, se determinó la liberación inmediata de Ballesteros y del resto del personal involucrado en el operativo.

Aclaraciones sobre el repertorio y la actuación

Los representantes legales enfatizaron que la interpretación del cantante se ajustó estrictamente al repertorio ya presentado y aprobado previamente por las autoridades competentes. Se señaló que los únicos cambios ocurridos durante el show fueron modificaciones menores en el orden de las canciones, sin alterar el contenido general. Ballesteros reconoce y respeta el marco jurídico aplicable a los espectáculos públicos, asegurando que nunca buscó promover, justificar ni incentivar conductas delictivas.

Comunicado oficial y distanciamiento con la FGR

En un segundo comunicado, el equipo del artista distinguió entre la suspensión administrativa del espectáculo y una investigación de naturaleza penal, argumentando que no deben presentarse como equivalentes. El texto agradeció el recibimiento del público queretano y ofreció disculpas a quienes esperaban una presentación más extensa. Asimismo, se aclaró que cualquier asunto relacionado con la FGR es independiente de lo sucedido durante la presentación y se atiende por las vías legales correspondientes, reiterando el respeto a las instituciones federales, estatales y municipales.