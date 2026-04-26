Gabriel López marca el último gol del Mazatlán en la Liga MX antes de su salida del torneo

El delantero mexicano Gabriel López anotó el tanto de honor en la derrota del Mazatlán ante Tigres, poniendo fin a seis años de historia del equipo en la Liga MX. El equipo se despide tras una etapa discreta, con solo un repechaje como mejor logro, y será reemplazado por el Atlante en el Apertura 2026.

El delantero mexicano Gabriel López marcó el último gol en la historia del Mazatlán en la Liga MX, anotando el tanto de honor en la derrota 5-1 ante Tigres en la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026.

El gol llegó al minuto 78 en el Estadio Universitario, cuando López definió con un remate raso de derecha desde fuera del área, estableciendo el 3-1 parcial en contra de los Cañoneros. Con esta derrota, el Mazatlán puso fin a seis años de participación en el máximo circuito del fútbol mexicano, una etapa que comenzó en 2020 tras la mudanza de Monarcas Morelia.

Durante su estadía en la Primera División, el equipo disputó 12 torneos de Liga MX, aunque nunca logró consolidarse como un contendiente relevante. Su mejor desempeño se dio en el Apertura 2023, cuando logró clasificarse al repechaje, aunque fue eliminado 2-1 por Santos Laguna, lo que les impidió avanzar a los cuartos de final.

En el Clausura 2026, su último torneo, el Mazatlán logró cuatro victorias, derrotando a Santos, Pachuca, León y al bicampeón Toluca, todos en su estadio El Encanto, excepto el triunfo sobre Santos, que fue en calidad de visitante. Con este cierre, el Mazatlán cede su lugar en la Liga MX al Atlante, que regresa al máximo circuito después de 12 años de ausencia.

Los Potros de Hierro, como se conoce al equipo, buscarán reafirmar su presencia en el fútbol mexicano a partir del Apertura 2026





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