Chivas enfrenta a Pachuca sin su capitán lesionado. Gabriel Milito presenta la alineación oficial para la ida de cuartos de final con estrategias clave.

El cuerpo técnico del Guadalajara confirmó este jueves la alineación titular para la serie de cuartos de final de liga contra el Pachuca, una decisión marcada por la ausencia obligada del capitán Luis Romo. A pesar de las expectativas iniciales de contar con su participación desde el primer partido en Hidalgo, las evaluaciones médicas determinaron que su recuperación física no era suficiente para asumir la competencia. Esta exclusión obliga al entrenador Gabriel Milito a ajustar la estructura táctica del equipo para el enfrentamiento clave de la temporada.

Ausencia de Luis Romo y ajustes tácticos

La duda sobre la disponibilidad del centrocampista central se resolvió tras una semana de seguimiento médico en la que se detectó una molestia persistente en el aductor. Aunque Romo había regresado de las actividades con la selección mexicana con la intención de estar listo para la ida, la situación no evolucionó positivamente. Milito priorizó la integridad física del jugador, optando por no arriesgar una lesión mayor que pudiera comprometer su participación en la vuelta del torneo. Esta estrategia se alinea con la gestión realizada anteriormente contra Cruz Azul en la Jornada 17.

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Propuesta inicial: El once de la jornada 17

La propuesta más sólida para el inicio del partido incluye una formación que replica el esquema utilizado para derrotar al Cruz Azul en el cierre de la fase regular. El portero titular será Raúl Rangel, quien liderará la defensa junto a Diego Campillo, Daniel Aguirre, José Castillo y Bryan González. En la zona de creación, Omar Govea y Rubén González formarán el núcleo mediocampista. Esta estructura busca mantener la solidez defensiva que caracterizó al equipo en los partidos decisivos del torneo local.

Detalles de la línea defensiva y ofensiva

Richard Ledezma completaría la línea de cuatro defensores, aportando experiencia y capacidad de recuperación. En la ofensiva, Gabriel Milito apuesta por Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval. Específicamente, Sandoval ocupará la posición de falso nueve, un rol que le ha permitido liberar espacios y crear oportunidades de gol en los últimos encuentros. Esta configuración ofensiva busca explotar la velocidad de los extremos mientras se mantiene la presión sobre la zona central del campo rival.

Variantes en defensa y ataque

Aunque José Castillo mostró condiciones aceptables tras su salida del campo en la Jornada 17, se espera que inicie el encuentro en perfectas condiciones físicas. En caso de que la dinámica del partido requiera un cambio inmediato en la zaga, Luis Rey figura como la alternativa lógica para suplir cualquier eventualidad. En la punta de ataque, la decisión de colocar a Santiago Sandoval como falso nueve se mantiene como la opción principal de Milito, quien confía en la versatilidad del delantero para romper las líneas defensivas del Pachuca. Esta flexibilidad permite al equipo adaptarse rápidamente a los cambios del juego.

Proyección para la vuelta en Guadalajara

Los informes cercanos al club indican que las molestias de Luis Romo no son graves, pero su inclusión en el juego de ida representaría un riesgo innecesario. La estrategia del club es evaluar su estado físico de cara al segundo partido, con la posibilidad de que el capitán regrese a la titularidad si el resultado en Hidalgo es favorable. La decisión final sobre su disponibilidad se confirmará únicamente con la publicación de la convocatoria oficial para el encuentro del domingo. Este enfoque conservador busca maximizar el rendimiento del equipo en los momentos más críticos de la competición.