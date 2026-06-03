Gabriela Jiménez afirma que el informe de Claudia Sheinbaum refleja estabilidad económica y bienestar social

La diputada federal Gabriela Jiménez afirmó que el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum refleja estabilidad económica, bienestar social y defensa de la soberanía nacional.

La diputada federal Gabriela Jiménez afirmó que el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum refleja estabilidad económica , bienestar social y defensa de la soberanía nacional .

Destacó que más de 800 mil personas participaron en plazas públicas de las 32 entidades del país para seguir el informe presidencial, lo que representa un respaldo ciudadano al proyecto impulsado por el actual Gobierno federal. México vive un momento de estabilidad económica, crecimiento con bienestar y fortalecimiento institucional, según Jiménez. La Cuarta Transformación ha demostrado que se puede gobernar con honestidad y poniendo al pueblo en el centro de las decisiones.

El informe de Sheinbaum alcanzó una cifra histórica en inversión extranjera directa, con 23 mil 591 millones de dólares. Además, destacó que la tasa de desempleo se ubicó en 2.5 por ciento, mientras que se generaron 669 mil nuevos empleos formales en el país. La diputada federal también resaltó la disminución de la inflación, la apreciación del peso frente al dólar y el incremento al salario mínimo como parte de los indicadores que reflejan estabilidad económica.

La presidenta Sheinbaum también informó sobre la inversión en educación y salud, que alcanzarán a más de 42.8 millones de personas, mediante una inversión superior a un billón de pesos. La diputada federal reconoció los avances reportados en educación y salud, incluyendo la ampliación de becas, inversión en infraestructura escolar y el fortalecimiento del sistema de salud. También mencionó la apertura de nuevos hospitales y centros médicos, así como la expansión del programa de salud.

La legisladora destacó que la reducción del 49 por ciento en homicidios dolosos y del 20 por ciento en delitos de alto impacto son indicadores de un país más seguro. Además, señaló avances en proyectos de infraestructura carretera, ferroviaria e hidráulica, así como en vivienda social y políticas de igualdad sustantiva para mujeres y comunidades indígenas y afromexicanas.

La diputada federal concluyó que la unidad nacional es la mayor fortaleza de México y que las decisiones fundamentales corresponden únicamente al pueblo de México





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gabriela Jiménez Claudia Sheinbaum Estabilidad Económica Bienestar Social Soberanía Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Claudia Sheinbaum llama a defender la soberanía nacional durante el Día de la Marina NacionalDurante la ceremonia naval en el estado de Michoacán, se destacó el papel estratégico de la Marina y los cambios que ampliaron sus funciones.

Read more »

La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum HOY martes 2 de junioLa Presidenta y los funcionarios invitados a la conferencia de prensa matutina hablan de los temas más relevantes del día; al igual que cada martes, el enfoque es hacia la salud

Read more »

Claudia Sheinbaum: Prepararse para disputar todas las posiciones en las elecciones de 2027La presidenta de Morena, Claudia Sheinbaum, instó a los principales cuadros del movimiento a prepararse para disputar todas las posiciones en las elecciones de 2027, independientemente de los acuerdos históricos con los partidos verdes y del trabajo. Su mensaje era de 'ir por todo'.

Read more »

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebra los dos años del triunfo de las eleccionesLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró en el Monumento a la Revolución los dos años del triunfo de las elecciones que la llevaron a convertirse en la primera mujer jefa del Ejecutivo Federal en la historia del país. En su discurso, se refirió a la importancia de la unidad y la solidaridad en la lucha por la justicia y la igualdad, y anunció la creación de un nuevo programa para apoyar a los jóvenes en su formación profesional y personal.

Read more »