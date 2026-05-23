Gabriela Schloesser, la arquera mexicana que brilla en el tiro con arco

La arquera mexicana Gabriela Schloesser, que compite por Países Bajos, habla sobre el prestigio del tiro con arco en México y su logro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La arquera mexicana Gabriela Schloesser , que compite por Países Bajos , habla sobre el prestigio del tiro con arco en México . La atleta, nacida en el país pero que representa a Países Bajos desde 2017, ha logrado abrirse camino como una de las protagonistas indiscutibles del tiro con arco en el continente europeo.

Su indiscutible talento y disciplina la llevaron a brillar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde conquistó la medalla de plata en la prueba de equipo mixto, un logro que la colocó en la élite mundial de la especialidad. En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, la atleta resaltó el prestigio que acompaña a los arqueros tricolores fuera de su país, tanto en la modalidad de compuesto como en recurvo, al punto de que México es considerado internacionalmente como una potencia dentro de este deporte.

La arquera tijuanense, quien recientemente estuvo en México para participar en la Copa del Mundo de Tiro con Arco celebrada en Puebla, señaló que cada vez que tiene la oportunidad de enfrentarse a la Selección Mexicana confirma una realidad: los arqueros nacionales son reconocidos por su capacidad de competir con firmeza y por mantenerse siempre en la disputa de los primeros lugares. Gabriela Schloesser mencionó que siente que todos los arqueros extranjeros tienen una buena visión del tiro con arco en México; todos saben que si tiran contra México, es un equipo fuerte, que siempre va a dar lucha.

La arquera mexicana es una de las figuras que destacan en ambas categorías y su talento y disciplina la han llevado a brillar en la especialidad. Su logro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 la colocó en la élite mundial del tiro con arco y su presencia en la Copa del Mundo de Tiro con Arco celebrada en Puebla confirma su posición como una de las mejores arqueras del continente europeo.

El prestigio del tiro con arco en México es reconocido internacionalmente y la arquera mexicana Gabriela Schloesser es una de las figuras que lo representan con honor y talento. Su indiscutible calidad y disciplina la han llevado a brillar en la especialidad y a ser considerada una de las mejores arqueras del mundo.

La arquera tijuanense ha logrado abrirse camino en el tiro con arco y su presencia en la Copa del Mundo de Tiro con Arco celebrada en Puebla confirma su posición como una de las mejores arqueras del continente europeo. Su logro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 la colocó en la élite mundial del tiro con arco y su talento y disciplina la han llevado a brillar en la especialidad.

La arquera mexicana Gabriela Schloesser es una de las figuras que destacan en ambas categorías y su presencia en la Copa del Mundo de Tiro con Arco celebrada en Puebla confirma su posición como una de las mejores arqueras del continente europeo. Su indiscutible calidad y disciplina la han llevado a brillar en la especialidad y a ser considerada una de las mejores arqueras del mundo.

La arquera tijuanense ha logrado abrirse camino en el tiro con arco y su presencia en la Copa del Mundo de Tiro con Arco celebrada en Puebla confirma su posición como una de las mejores arqueras del continente europeo





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gabriela Schloesser Tiro Con Arco México Países Bajos Juegos Olímpicos De Tokio 2020

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El historiador Joaquín García Icazbalceta I. Los años formativos: Yo soy, porque México ha sido.El primer tomo de este proyecto, titulado 'Los años formativos', de Joaquín García Icazbalceta I., discurre desde su infancia hasta el periodo de formación y maduración intelectual a raíz de la Guerra de Reforma. Se presenta un retrato minucioso de su familia, su padre español y sus primeros trabajos como historiador y empresario, así como su participación en trabajos como el Diccionario Universal de Historia y Geografía.

Read more »

Cumbre México-Unión Europea: Impulso Estratégico y Modernización de Relaciones BilateralesRepresentantes de alto nivel de la Unión Europea visitan México para la VIII Cumbre, buscando fortalecer la cooperación económica, política y social mediante la firma de acuerdos clave.

Read more »

México se siente compensado tras reducción de calificación soberana por MoodyLa Secretaría de Hacienda defendió a México luego de que Moody redujo la calificación soberana del país a Baa3, lo que mantuvo el grado de inversión y mejoró la perspectiva de negativahabló la dependencia a cerca de la reducción de la calificación soberana de Moody's

Read more »

Gobierno del Estado de México entrega la “Presea de Honor Estado de México 2026” a docentesComunicólogo y periodista, egresado de la FES Aragón de la UNAM, con experiencia en temas sociales, políticos, de movilidad, cultura, así como del Gobierno Federal y local.

Read more »