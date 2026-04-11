Gala Chilanga desafía la lluvia y celebra la moda en el corazón de la Ciudad de México

La Plaza de la República se viste de gala con la Gala Chilanga, un evento que celebra la moda, el diseño y la creatividad a pesar de la lluvia. Desfiles de vestidos de novia, XV años, textil tradicional y moda urbana, junto con el apoyo al campo y el regreso de la misión Artemis II, marcan la agenda.

La Plaza de la República de la Ciudad de México se convirtió en el escenario vibrante de la Gala Chilanga , un evento que desafió la lluvia y atrajo a un público numeroso, demostrando el espíritu resiliente y festivo de la capital. La pasarela, un despliegue de creatividad y talento, presentó una amplia gama de propuestas, desde elegantes vestidos de novia y espectaculares diseños para quinceañeras, hasta innovadoras interpretaciones del textil tradicional y la moda urbana.

El evento, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), buscó unificar diversas industrias y expresiones artísticas, incluyendo la industria de bodas, colectivos de diseño, escuelas especializadas, comunidades indígenas y la moda en sus diferentes vertientes, desde el reciclaje creativo hasta el vogue, con el objetivo de fortalecer el comercio local y generar nuevas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas. La Gala Chilanga, con su atmósfera festiva y su diversidad de propuestas, se consolida como un espacio que celebra la tradición, la innovación y el dinamismo de la Ciudad de México.\El evento contó con la destacada participación de establecimientos con más de un siglo de historia y más de 165 tiendas especializadas, símbolos de la evolución constante de la economía y la tradición. Además del desfile de moda, la Gala Chilanga ofreció un escaparate para el encuentro y la colaboración entre diferentes actores del sector. La Sedeco enfatizó la importancia de este tipo de eventos para posicionar al Centro Histórico como un referente de moda, tradición y creatividad, atrayendo tanto a diseñadores consagrados como a talentos emergentes. En el contexto de la ciudad, donde se implementan constantemente reformas y cambios, eventos como este fomentan la unidad y celebran las riquezas de México. De forma paralela, la noticia de la caída en el precio del maíz y la promesa de apoyo al campo por parte de Sheinbaum, junto con el cumplimiento de acuerdos con productores, son temas relevantes. En otras noticias se encuentra el fin de las 'pensiones doradas' y la reasignación de los ahorros a programas de Bienestar; el regreso de la misión Artemis II, con el amerizaje de la nave Orión tras su hazaña lunar, y la restricción del uso de elevadores en la Torre Residencial Mítikah por parte de Protección Civil de Benito Juárez





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