Gala de Danza y Música Infantil Celebrará Clásicos Veracruzanoss en el Teatro de la Ciudad

Una espectacular gala gratuita de danza y música se realizará el sábado 18 de abril en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, con dos funciones a las 16:00 y 19:00 horas. El evento contará con la participación del Centro de Estudios Dancísticos del IMCS, Aequalis Danza Inclusiva, Ballet Teletón y Ballet Profesional Coahuila, acompañados por la Orquesta y Coro del Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas”. Se interpretarán coreografías al ritmo de clásicos infantiles como “La muñeca fea” y “El ratón vaquero”. Se recomienda solicitar pases de cortesía en el Centro Cultural Casa Purcell antes del evento.

El vibrante mundo de la danza y la música se entrelazará en una espectacular gala que promete cautivar al público con la interpretación de clásicos musicales infantiles. Este evento, que se caracteriza por su acceso gratuito, se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, ofreciendo dos funciones para que nadie se quede fuera. La primera presentación dará inicio a las 16:00 horas, mientras que la segunda comenzará a las 19:00 horas.

Aunque la entrada es libre y no se requiere boleto, se aconseja encarecidamente a los interesados acudir a las instalaciones del Centro Cultural Casa Purcell durante el horario de oficina, antes del sábado, para solicitar pases de cortesía. Esta medida facilitará la organización del evento y asegurará un mejor acceso a los asistentes. La gala contará con la participación de un elenco de talentosos bailarines provenientes de diversas instituciones y agrupaciones destacadas. Entre ellos se encuentran los virtuosos del Centro de Estudios Dancísticos del IMCS, quienes aportarán su dedicación y técnica. A ellos se unirán las inspiradoras presentaciones de Aequalis Danza Inclusiva, una agrupación comprometida con la representación de la diversidad en la danza. También deleitarán al público el Ballet Teletón, conocido por su calidad artística y su labor social, y el Ballet Profesional Coahuila, que presentará un repertorio de alta exigencia técnica y expresiva. El acompañamiento musical estará a cargo de la Orquesta y Coro del Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas”, también adscritos al IMCS, garantizando una experiencia auditiva excepcional y que enriquecerá cada movimiento escénico. La fusión de estas disciplinas artísticas promete crear un espectáculo memorable y conmovedor. El programa de la gala estará dedicado a las melodías del aclamado compositor veracruzano. Los asistentes tendrán la oportunidad de revivir y disfrutar de piezas emblemáticas que han marcado la infancia de generaciones, como “La muñeca fea” y “El ratón vaquero”. Estas composiciones, llenas de encanto y picardía, serán interpretadas con gran entusiasmo por niños, niñas y jóvenes bailarines, quienes transmitirán la alegría y la magia inherentes a estas canciones. La elección de estas melodías clásicas asegura que el evento sea accesible y disfrutable para toda la familia, fomentando la conexión emocional entre los intérpretes y el público. La combinación de la maestría de los músicos, la gracia de los bailarines y la familiaridad de las canciones crea un ambiente de celebración y entretenimiento para todas las edades. Es una invitación a redescubrir la inocencia y la fantasía a través del arte, uniendo a la comunidad en torno a la belleza de la expresión artística





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