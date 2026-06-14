Gala Folklórica Senderos de Tradición: Celebración del Ballet Xochipitzahuatl

El ballet folklórico Xochipitzahuatl del Colegio Nicolás Bravo realizó su gala anual 'Senderos de tradición' en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, presentando danzas de varios estados de México. Se reconoció al profesor Orlando Casas por sus 15 años de labor docente y en la danza.

El ballet folklórico Xochipitzahuatl del Colegio Nicolás Bravo de Saltillo A.C. fue fundado el 2 de octubre de 1992 por el Prof. Florentino Alvarado Quiroz con la intención de integrar a los niños y niñas en el mundo de la danza regional .

A lo largo de más de tres décadas, el grupo ha crecido en número de integrantes y en repertorio, convirtiéndose en un referente de la preservación y difusión de las tradiciones mexicanas. Actualmente, Xochipitzahuatl ha participado en festivales nacionales e internacionales, llevando nuestras tradiciones regionales por medio del folklore a escenarios de todo el país y del extranjero. Cada año, el grupo realiza una presentación especial para los padres de familia, mostrando el progreso y el talento de los niños.

Este sábado 14 de junio, a las 18:00 horas, se llevó a cabo el evento Senderos de tradición Gala Folklórica en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, un espacio emblemático de Saltillo que ha sido testigo de innumerables expresiones artísticas. El maestro de ceremonias inició el evento agradeciendo a los presentes, principalmente a los padres de familia y al personal del Colegio Nicolás Bravo, cuyo apoyo incondicional hace posible que los niños puedan desarrollar su pasión por la danza.

Durante la velada, se presentaron con gran talento las danzas regionales típicas de diferentes estados de nuestro país. Cada pieza fue acompañada por proyecciones en el escenario de las imágenes más representativas de los estados participantes, creando una experiencia visual y auditiva envolvente. La música en vivo, interpretada por músicos locales, añadió autenticidad y calidez a cada una de las coreografías.

El programa comenzó con el estado de Coahuila, mostrando danzas del municipio de Monclova, entre ellas Las comadritas y Las camelinas, que evocan la alegría y el colorido de las fiestas populares coahuilenses. Luego, el público disfrutó de los bailes típicos de Nuevo León y Chihuahua, con sus característicos trajes y movimientos llenos de energía.

Después de un breve intermedio, durante el cual los asistentes pudieron comentar sus impresiones y disfrutar de un ambiente festivo, el folklore continuó con el estado de Colima, interpretando Las Comaltecas y La Iguana, danzas que reflejan la riqueza cultural de la región costera. Posteriormente, los estados de Nayarit, Zacatecas y Sinaloa también estuvieron presentes, cada uno con sus bailes tradicionales que narran historias de amor, trabajo y celebración.

La gala culminó con grandes aplausos de los presentes, quienes reconocieron el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes bailarines. Como broche de oro, se le otorgó una placa de acrílico al Profesor Orlando Casas como reconocimiento por sus 15 años como docente y su gran labor en la danza folklórica, emocionando a todos los presentes. Este evento no solo celebró la tradición, sino que también reafirmó el compromiso del colegio y de la comunidad con la cultura mexicana.

Los padres de familia manifestaron su orgullo por ver a sus hijos desarrollar habilidades artísticas y valores como la disciplina y el trabajo en equipo. Senderos de tradición fue una noche inolvidable que demostró que el folklore sigue vivo en las nuevas generaciones





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