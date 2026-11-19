Ryan Cohen, CEO de GameStop, denuncia que la ausencia de disco físico en GTA 6 daña a consumidores y minoristas, acelerando el fin de los formatos físicos.

Grand Theft Auto VI ha generado un intenso debate en la industria del entretenimiento tras su lanzamiento exclusivo en formato digital. Ryan Cohen, presidente ejecutivo de GameStop, ha emitido una crítica pública hacia Rockstar Games y Take-Two Interactive por incluir únicamente códigos de descarga en las cajas físicas.

Esta estrategia comercial está siendo percibida como una amenaza directa para el mercado secundario y para los modelos de negocio de los minoristas tradicionales. La decisión de omitir un disco físico ha decepcionado a muchos coleccionistas y ha obligado a algunas tiendas a reconsiderar su postura frente a este título multimillonario.

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Posición de GameStop contra el digital

GameStop, a través de su líder Ryan Cohen, argumenta que la venta de códigos de descarga elimina los derechos fundamentales de los jugadores para vender, intercambiar o prestar sus videojuegos. Cohen afirmó durante una entrevista con Bloomberg que esta transición total hacia lo digital perjudica tanto a los consumidores como a las cadenas de minoristas como su propia empresa.

La postura de Cohen resalta que, sin un soporte físico tangible, los jugadores pierden el control sobre sus adquisiciones. Esta restricción ha provocado que muchos usuarios opten por la descarga digital directa desde sus consolas, ignorando por completo la compra de la caja que contiene solo un código y un póster promocional.

Impacto en el coleccionismo y reventa

La ausencia de un disco en Grand Theft Auto VI representa un golpe significativo para el mercado de segunda mano y para los fanáticos de la franquicia. La falta de un producto físico tradicional dificulta la reventa y el intercambio, actividades que han sido pilares del ecosistema de videojuegos durante décadas.

Tiendas especializadas, como VGP Video Games Plus con sede en Canadá, han decidido no distribuir el juego hasta que exista una edición física con disco disponible. Esta negativa refleja una creciente incomodidad entre los minoristas que dependen de la venta de unidades físicas y los intercambios entre clientes.

Análisis del mercado y futuro físico

Los analistas predicen que Grand Theft Auto VI se convertirá en uno de los productos de entretenimiento más vendidos de la historia, con millones de copias vendidas en preventas. Sin embargo, este éxito comercial está ocurriendo en un contexto de abandono progresivo de los soportes físicos por parte de las grandes productoras.

Sony ha confirmado que PlayStation planea abandonar la producción de juegos en disco a principios de 2028. La compañía sostiene que la preferencia general por los medios digitales supera con creces a la de los discos físicos, una tendencia que Grand Theft Auto VI acelera decisivamente hacia su desaparición total.

Consecuencias para el negocio minorista

El giro hacia lo digital plantea desafíos estructurales para empresas como GameStop, cuya rentabilidad ha estado históricamente vinculada a la venta y recompra de unidades físicas. La imposibilidad de recircular estos títulos a través del mercado secundario reduce los ingresos potenciales de los minoristas en cada ciclo de ventas.

A pesar de las críticas, Rockstar Games y Take-Two Interactive mantienen su estrategia de distribución digital. La realidad es que este lanzamiento marca un punto de inflexión en la industria, donde el formato físico está destinado a desaparecer, cambiando para siempre la relación entre las empresas, los jugadores y los minoristas.