García Harfuch anuncia caída del 49 % en homicidios y garantiza investigación a funcionarios sin distinción partidista

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó una disminución del 49 % en los homicidios, la detención de 85 funcionarios y exfuncionarios, y la incautación de 32 000 armas, subrayando que las investigaciones se llevarán a cabo sin importar la afiliación política.

En la rueda de prensa que se celebró el 27 de mayo de 2026 en el Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los resultados preliminares de la estrategia nacional de seguridad impulsada por su administración.

Destacó que, a lo largo de este mandato, se han detenido 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, sin que el criterio de investigación dependa de su afiliación partidista. Según sus palabras, "en donde existan indicios y pruebas, ya sean funcionarios o exfuncionarios, serán investigados y detenidos, sin importar partido o color". Este compromiso con la seriedad y la impunidad pretende reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, al demostrar que la autoridad actúa con igualdad ante la ley.

El secretario señaló también una serie de logros operativos que, en su conjunto, evidencian una disminución significativa de los índices de violencia. Entre los datos más relevantes, informó una reducción del 49 % en los homicidios en comparación con el año anterior, y la captura de 54 300 personas en delitos de alto impacto desde el inicio de su gestión.

Además, se reportó la incautación de 32 000 armas de fuego, la destrucción de laboratorios clandestinos a cargo del Ejército y la Marina, y la desarticulación de varias redes criminales que operaban en diferentes estados de la República. En casos emblemáticos, como el asesinato del alcalde de Uruapan, la fuerza pública detuvo a 14 sospechosos, y se avanzó en la búsqueda del alcalde de Cuautla, Morelos, tras su desaparición.

García Harfuch también resaltó la cooperación internacional como un pilar fundamental de la estrategia. Mencionó la transferencia de 92 objetivos prioritarios a los Estados Unidos, lo que fortalecerá la capacidad de inteligencia y permitirá una mayor coordinación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Asimismo, el secretario recordó la reciente entrega de más de 10 000 armas en el marco del programa de desarme liderado por la Secretaría de Gobernación, y la consolidación de la Guardia Nacional como fuerza principal de seguridad. En palabras del titular de la SSPC, "las instituciones del gabinete de seguridad continuarán fortaleciendo la coordinación, las capacidades de inteligencia y las operaciones focalizadas para seguir disminuyendo la violencia y avanzar en la pacificación del país".

Estos anuncios fueron recibidos con aplausos por parte de la presidenta de la República, quien reiteró su apoyo al plan de seguridad y subrayó la importancia de mantener el diálogo con los distintos sectores sociales para garantizar la paz y la estabilidad





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