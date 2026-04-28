García y Rodríguez Duplican su Gasto en Publicidad en Redes Sociales

El gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, han invertido 18.7 millones de pesos en publicidad en Facebook e Instagram en los últimos tres meses, superando su gasto anterior y generando debate sobre la transparencia y el uso de recursos personales.

La pareja conformada por el gobernador de Nuevo León , Samuel García , y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, ha intensificado significativamente su estrategia de promoción en redes sociales, particularmente en Facebook e Instagram , invirtiendo una considerable suma de dinero en los últimos meses.

Un análisis detallado de la biblioteca de anuncios de Meta revela que entre el 25 de enero y el 24 de abril del presente año, la pareja destinó 18.7 millones de pesos a publicidad en estas plataformas, superando ampliamente el gasto registrado en periodos anteriores. Esta inversión, según se informa, proviene de recursos personales y es independiente del presupuesto oficial destinado a publicidad gubernamental.

La estrategia de publicidad se ejecuta a nombre de Samuel García y Mariana Rodríguez individualmente, y no a través de la administración estatal, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza y el propósito de estos gastos. El promedio diario de inversión asciende a 208 mil pesos, con picos que alcanzan los 267 mil pesos, evidenciando un esfuerzo constante y considerable por mantener una presencia activa y favorable en el entorno digital.

Esta escalada en el gasto publicitario se produce en un contexto crucial, a poco más de un año de las próximas elecciones, lo que sugiere una clara intención de fortalecer la imagen pública del gobernador y su esposa, así como de influir en la opinión pública. La transparencia en el financiamiento y la justificación de estos gastos son aspectos que han generado debate y escrutinio público.

El incremento en la inversión publicitaria de la pareja García-Rodríguez representa un aumento del 120 por ciento en comparación con el gasto registrado entre el 2 de julio y el 30 de septiembre de 2025, cuando destinaron 8.5 millones de pesos a la promoción en redes sociales. Este aumento sustancial refleja una estrategia más agresiva y ambiciosa, orientada a maximizar su alcance y visibilidad en el entorno digital.

Además de la inversión directa de la pareja, se han identificado otras cuentas de reciente creación que contribuyen a la difusión de mensajes favorables a Samuel García, Mariana Rodríguez y Miguel Flores, secretario general de Gobierno. Un ejemplo notable es la cuenta “Chisme Naranja NL”, que ha gastado 1.7 millones de pesos desde octubre de 2025 en la promoción de contenido que beneficia a estos funcionarios.

La existencia de estas cuentas y su actividad publicitaria plantean interrogantes sobre la coordinación y la posible influencia en la opinión pública. Miguel Flores, también del Movimiento Ciudadano, se posiciona como el tercer mayor inversor en publicidad en redes sociales, con un gasto de 5 millones de pesos en los últimos tres meses. Este patrón de inversión sugiere una estrategia coordinada dentro del partido para fortalecer la imagen de sus principales figuras.

La publicidad política en redes sociales se ha convertido en una herramienta fundamental para los actores políticos, permitiéndoles llegar directamente a los votantes y moldear la narrativa pública. Sin embargo, la falta de transparencia y la posibilidad de manipulación plantean desafíos importantes para la integridad del proceso democrático. Si bien la inversión de Samuel García y Mariana Rodríguez destaca significativamente, otros políticos de diversos partidos también han aumentado su gasto en publicidad en redes sociales, aunque en menor medida.

Waldo Fernández, senador del Partido Verde, es el funcionario no afiliado al Movimiento Ciudadano con el mayor desembolso, con 749 mil 205 pesos. Este incremento generalizado en la inversión publicitaria refleja la creciente importancia de las redes sociales como plataforma para la comunicación política y la promoción de candidatos. La biblioteca de anuncios de Meta proporciona información valiosa sobre quién está detrás de cada anuncio, permitiendo a los ciudadanos rastrear el origen y el propósito de la publicidad política.

Sin embargo, la interpretación de estos datos requiere un análisis cuidadoso y una comprensión de las estrategias de marketing digital. La transparencia en el financiamiento de la publicidad política y la regulación de las prácticas engañosas son aspectos cruciales para garantizar la integridad del proceso electoral. La ciudadanía debe estar informada sobre quién está financiando la publicidad que consume y cómo se utilizan los datos personales para influir en sus decisiones.

El debate sobre la regulación de la publicidad política en redes sociales es cada vez más relevante, y es necesario encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la democracia. La inversión de la pareja García-Rodríguez, aunque legal, ha generado controversia y ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el ámbito de la publicidad política





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