Gareth Bale y la frase 'Gales. Golf. Madrid.' que marcó su etapa en el Real Madrid

Gareth Bale dejó una de las frases más polémicas de su paso por el Real Madrid, una declaración sobre sus prioridades que reavivó las críticas de la afición madridista.

Gareth Bale, exfutbolista galés recordado por sus goles decisivos, protagonizó una de las frases más polémicas de su paso por el Real Madrid. La expresión 'Gales. Golf. Madrid. En este orden' apareció en una bandera en 2019, después de que la selección galesa consiguiera su clasificación para la Eurocopa. El mensaje reavivó las críticas sobre sus prioridades durante su etapa en España.

Al igual que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, cuyas frases también han quedado en la memoria del fútbol, el galés quedó asociado a una declaración que resume la distancia entre él y parte de la afición madridista.

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Cómo nació la frase de Gareth Bale sobre Gales y el golf

La frase nació como respuesta de Gareth Bale a unas declaraciones de Predrag Mijatović, quien había señalado que el galés parecía tener sus prioridades ordenadas entre la selección de Gales, el golf y el Real Madrid. Bale respondió con una bandera que mostraba esa misma frase.

Con el paso del tiempo, el propio Bale aseguró que hubo malentendidos sobre su relación con el club. Su versión no logró desactivar por completo la polémica, que se mantuvo como uno de los episodios más recordados de su carrera en España.

La final de Champions de 2018 y la tensión con el Real Madrid

La tensión con el Real Madrid venía de antes de la frase de la bandera. Tras la final de Liga de Campeones de 2018, en la que Gareth Bale marcó dos goles ante Liverpool, expresó su descontento por no haber sido titular.

En aquel momento, el galés afirmó que estuvo muy decepcionado por no estar en el once de la final, porque sentía que se lo merecía. También explicó que necesita jugar cada fin de semana y que tenía que sentarse con su representante para hablar de su futuro.

Su conclusión pública fue dejar abierta la posibilidad de marcharse: 'Quizá me quede, quizá no'. Esa respuesta se convirtió en una de las declaraciones más recordadas de su relación con el club.

Lesiones, ausencias y el retiro de Gareth Bale en 2023

Las lesiones y las ausencias en momentos importantes también alimentaron el malestar de los aficionados del Real Madrid. En 2022, por ejemplo, el galés no participó en las celebraciones por la conquista de La Liga debido a un espasmo en la espalda.

Bale se retiró del fútbol profesional en enero de 2023. Tiempo después, al hablar de sus prioridades actuales, mencionó la familia, el golf y la salud, en ese orden, una lista que contrasta con la frase que le dio fama polémica en el club blanco.