Gremio Gasero Nacional realizará protesta en vías principales de la Ciudad de México el 25 de noviembre contra extorsión y descuentos indebidos.

El Gremio Gasero Nacional A.C. ha anunciado oficialmente la convocatoria a una manifestación pacífica programada para este miércoles 25 de noviembre. La movilización tiene como objetivo principal exigir la resolución inmediata de las crisis estructurales que afectan al sector energético y buscar soluciones conjuntas para garantizar la continuidad del servicio a la población. El evento está previsto para las 11:00 horas, marcando un punto de inflexión en las negociaciones entre el gremio y las autoridades correspondientes.

Detalles de la Protesta y Rutas Bloqueadas

La acción directa se llevará a cabo en los accesos y vías principales de la Ciudad de México, locations estratégicos para visibilizar la magnitud del descontento industrial. Específicamente, los participantes bloquearán las autopistas México-Puebla, México-Cuernavaca y México-Pachuca. Además, se han designado puntos de concentración en Ecatepec, consolidando un cerco logístico que paralizará el tráfico vehicular en estas arterias vitales del transporte estatal.

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Esta decisión operativa fue publicada previamente el 19 de noviembre en un comunicado oficial emitido por la organización representativa. En dicho documento, el Gremio Gasero Nacional A.C. expuso detalladamente las situaciones adversas que enfrenta la industria. La advertencia inicial señalaba que, en caso de no obtener una solución inmediata a sus necesidades urgentes, se procedería con una manifestación pacífica junto con un paro de labores generalizado.

Denuncias de Extorsión y Prácticas Ilegales

Una de las reivindicaciones centrales radica en el alto a la extorsión sistemática ejercida por la Guardia Nacional, así como por las policías estatales y locales. Los representantes gremiales aseguran que estas prácticas coercitivas generan un entorno operativo hostil que dificulta la prestación eficiente del servicio. La demanda busca restablecer la seguridad jurídica y física de los operadores ante las autoridades de seguridad pública.

Paralelamente, el gremio ha denunciado casos flagrantes de competencia desleal por parte de empresas rivales que ofrecen descuentos indebidos. Estos descuentos artificiales distorsionan el mercado y amenazan la viabilidad económica de las empresas formales que operan bajo regulaciones estrictas. La denuncia busca que las autoridades intervengan para frenar estas prácticas comerciales que socavan la integridad del sector.

Impacto y Próximos Pasos para el Sector

Si las demandas no son atendidas por el gobierno federal y estatal, las consecuencias podrían extenderse más allá de los bloqueos viales. El paro de labores amenazaría con interrumpir el suministro de gas en residencias y comercios, afectando directamente a los ciudadanos. La organización mantiene abierta la línea de diálogo, pero deja claro que la paciencia se ha agotado y la acción directa es la única vía restante.

La comunidad económica y los usuarios deben prepararse para posibles interrupciones en el tráfico y el suministro durante la jornada del 25 de noviembre. Se espera que la respuesta de las autoridades determine si se logra un acuerdo marco para la regularización del sector o si la confrontación se intensifica en las semanas siguientes.