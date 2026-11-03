Gasolina y Energía: Inflación Golpea Voto en Elecciones EE.UU.

El aumento del 50% en gasolina afecta el voto estadounidense. Pew Research revela preocupación masiva por energía y economía antes de elecciones legislativas clave.

La inflación energética se ha convertido en el factor determinante para la opinión pública estadounidense antes de las elecciones legislativas. El centro de estudio Pew Research Center informó que casi ocho de cada diez ciudadanos están muy preocupados por el incremento en el precio de la gasolina y la energía. Este sentimiento negativo surge directamente de la experiencia diaria al llenar los tanques de combustible, más que de estadísticas abstractas.

Impacto Directo en el Bolsillo Americano

El análisis detallado muestra que el 74% de los estadounidenses están verdaderamente preocupados por el aumento en el precio de la gasolina, que subió casi un 50% en los meses pasados. Paralelamente, los costos de la energía han aumentado un 43% desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Esta percepción inmediata contrasta con la indiferencia hacia otros índices económicos menos tangibles para el consumidor promedio.

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Los datos concretos revelan que el precio promedio de la gasolina regular pasó de 2.8 dólares por galón a finales de febrero hasta ubicarse entre 4.12 y 4.44 dólares por galón actualmente. Esta variación depende de la zona geográfica específica dentro del país. La alza cercana al 50% representa un golpe significativo para los hogares que dependen del transporte personal para su movilidad cotidiana.

Análisis Político y Riesgo Electoral

Laura Torres, directora de Inversión en IMB Capital Quants, destacó que la inflación se convirtió en el principal riesgo político de Donald Trump de cara a las elecciones legislativas de este martes. Torres explicó que el precio de la gasolina puede ser uno de los factores que más pesen en el voto estadounidense. Su evaluación conecta directamente el costo del combustible con la decisión final del electorado en las urnas.

Felipe Mendoza, analista de Mercado de EBC Financial Group, reforzó esta perspectiva indicando que el indicador del electorado será la inflación durante las elecciones intermedias. Mendoza señaló que un repunte en los precios de la gasolina cercano al 9% en un solo mes arrastró la inflación a niveles del 3.7%. Según la teoría clásica económica, esto representa que el electorado castiga severamente al partido en turno bajo estas condiciones.

Contexto Histórico y Diferencias Regionales

A pesar de la intensidad actual, el Pew Research Center aclaró que el incremento en el precio de la gasolina está por debajo del récord histórico de junio de 2008. En aquella ocasión, la gasolina regular alcanzó el equivalente a 6.18 dólares por galón en dólares constantes del 2026. Esta comparación histórica proporciona un contexto necesario para evaluar la gravedad relativa del shock inflacionario actual frente a crisis anteriores del mercado energético.

No obstante, la carga financiera varía considerablemente según la ubicación geográfica dentro de Estados Unidos. En la Costa del Golfo, el galón de gasolina regular se mantiene entre 3.70 y 3.86 dólares, una cifra relativamente manejable comparada con otras regiones. Por otro lado, en el estado de California, el costo alcanza los 6.06 dólares por galón debido a impuestos específicos sobre la gasolina reformulada.

Estas disparidades regionales demuestran cómo las políticas fiscales locales interactúan con los precios globales del petróleo. Los consumidores en California enfrentan una presión económica distinta a la de sus contrapartes en el sur del país. La combinación de conflictos internacionales y regulaciones estatales crea un panorama económico complejo que definirá el clima electoral próximo.