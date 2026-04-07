Gasolineras incumplen acuerdo de precios de diésel en México: costos superan lo acordado

Más de ocho mil estaciones de servicio venden diésel por encima del precio acordado con el gobierno federal, debido a presiones financieras y el impacto del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Un total de 8 mil 684 estaciones de servicio vendían ayer el diésel a más de 28.30 pesos por litro en el territorio nacional, incumpliendo así el acuerdo voluntario establecido por el gobierno federal con los gasolineros. Esta situación, revelada por cifras de la agencia PetroIntelligence, refleja las presiones financieras que enfrentan los empresarios del sector.

La muestra analizada por la compañía incluye alrededor de 11 mil gasolinerías, de un total cercano a las 14 mil registradas ante la Secretaría de Energía, lo que evidencia la magnitud del problema. Los precios del diésel continúan escalando, impulsados en gran medida por la inestabilidad geopolítica derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha afectado el suministro global de hidrocarburos. Como consecuencia, el promedio del diésel en México se situó el lunes en 28.79 pesos por litro, superando el precio acordado en muchos puntos del país.\Los datos de PetroIntelligence y la Sener revelan que el precio más alto se registró en Comondú, Baja California Sur, alcanzando los 34.74 pesos por litro. Le sigue Salamanca, Guanajuato, donde el diésel se comercializó a 32.99 pesos. En municipios como Urique, Chihuahua, e Isla Mujeres, Quintana Roo, el precio llegó a 31.50 pesos por litro. Municipios del Estado de México, como Amecameca y Cuautitlán Izcalli, reportaron precios de 31.99 y 31.75 pesos por litro, respectivamente. El acuerdo voluntario del gobierno, anunciado el 31 de marzo, establecía un precio máximo de 28.30 pesos por litro de diésel. El gobierno justificó el acuerdo como una medida para mitigar el impacto de los altos precios del combustible, similar a la estrategia implementada para la gasolina regular. Se esperaba la participación voluntaria de la mayoría de las gasolineras, que ajustarían sus precios según las condiciones operativas, incluyendo inventarios, logística, distribución y el estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Sin embargo, la realidad muestra un incumplimiento generalizado.\Luis Miguel Labardini, socio de Marcos y Asociados, Consultora Energética, señala que los gasolineros enfrentan márgenes muy reducidos, lo que dificulta su adhesión al acuerdo gubernamental. Labardini argumenta que el gobierno enfrenta un dilema complicado, ya que subsidiar el combustible tiene un alto costo para las finanzas públicas. Además, modificar las reglas del juego y la estructura económica de la industria, al obligar a los gasolineros a asumir parte de la carga, no es una solución viable a largo plazo. Otro factor a considerar es la disminución en las exportaciones de crudo por parte del gobierno federal, que ha optado por utilizar el petróleo extraído en el Sistema Nacional de Refinación (SNR). La entrada en operación de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, es un ejemplo de esta estrategia. Alejandro Montúfar, director general de PetroIntelligence, sugiere que podría haber una reducción en los precios promedio del diésel esta semana, debido a la disminución de los precios internacionales y en las terminales de almacenamiento. No obstante, el efecto será gradual y dependerá de los estímulos fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Montúfar estima que el precio podría llegar a 28.30 o 28.40 pesos por litro al final de la semana, aunque la rigidez actual del mercado se debe a que los inventarios fueron adquiridos a precios más altos. Finalmente, es importante considerar que los agravios entre Estados Unidos e Irán continúan, afectando el flujo de embarcaciones petroleras en el estrecho de Ormuz, sin que haya señales de una solución cercana. A esto se suman las protestas de transportistas en algunas localidades del país, quienes exigen una solución a los altos precios del combustible, agravando la situación





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