Gatos y perro envenenados en Coatzacoalcos: autoridades y asociación civil se movilizan

Al menos seis gatos y un perro murieron presuntamente envenenados este fin de semana en el fraccionamiento Santa María de Coatzacoalcos, luego de que una persona aparentemente recorrió una calle privada arrojando veneno casa por casa. La asociación civil ‘Huellas de Amor’ acudió al sitio para brindar apoyo a los vecinos afectados, quienes denunciaron que desde la mañana reportaron los hechos al 911 y al 089, sin que hasta varias horas después arribara alguna autoridad.

Al menos seis gatos y un perro murieron presuntamente envenenados este fin de semana en el fraccionamiento Santa María de Coatzacoalcos , luego de que una persona aparentemente recorrió una calle privada arrojando veneno casa por casa.

La asociación civil ‘Huellas de Amor’ acudió al sitio para brindar apoyo a los vecinos afectados, quienes denunciaron que desde la mañana reportaron los hechos al 911 y al 089, sin que hasta varias horas después arribara alguna autoridad. De acuerdo con los testimonios, los animales comenzaron a presentar síntomas de intoxicación en distintos domicilios de la privada, lo que generó alarma entre los habitantes del sector, quienes temen que aún existan restos de la sustancia tóxica en la zona.

Los vecinos señalaron que la mayoría de los gatos eran domésticos, estaban esterilizados y acostumbraban permanecer cerca de sus viviendas. Además, advirtieron que el veneno no solo representa un riesgo para más mascotas, sino también para menores y familias que habitan en el lugar. Ante la falta de orientación sobre el procedimiento legal y sanitario, algunos de los animales ya fueron enterrados por sus dueños.

Tras la difusión del caso, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos informó que ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales (FEDAYCA), con el objetivo de que los hechos no queden impunes. A través de un comunicado, señaló que la atención fue realizada por personal de la Jefatura de Protección, Sanidad y Control Animal en coordinación con Seguridad Pública, quienes dieron seguimiento a la situación y recabaron información para fortalecer la carpeta de investigación.

Asimismo, la administración municipal agradeció la cooperación de la ciudadanía y reiteró su compromiso con el bienestar animal, asegurando que continuará actuando ante cualquier hecho que atente contra la vida e integridad de los animales





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