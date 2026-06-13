GCDMX despliega operativo Tlaloque para atender afectaciones por lluvias intensas

El Gobierno de la Ciudad de México activó el operativo Tlaloque tras las intensas lluvias que dejaron múltiples afectaciones, incluyendo 89 árboles caídos y un hospital inundado. Se detallan las acciones de las distintas dependencias y las zonas más afectadas.

El Gobierno de la Ciudad de México desplegó el operativo Tlaloque para atender las afectaciones registradas tras las intensas lluvias de la tarde del viernes en la capital.

El volumen de precipitación acumulado superó los 19.5 millones de metros cúbicos y provocó la caída de al menos 89 árboles. De manera coordinada, participaron personal de las Secretarías de Gestión Integral del Agua (Segiagua), de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Obras y Servicios (Sobse), y de Seguridad Ciudadana (SSC), además del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Las estaciones pluviométricas reportaron los niveles más altos en La Joya (Tlalpan) con 57.5 mm, San Pedro Mártir con 42.75 mm, Planta Abasolo con 37.25 mm, Bosque de Tlalpan con 36.25 mm, E.P. Zacatón con 33 mm y Estadio Azteca (Coyoacán) con 46.5 mm. La Segiagua desplegó 123 elementos y 43 equipos de maquinaria, incluyendo 10 vehículos de bombeo de emergencia y 21 hidroneumáticos.

Para el corte de las 19:00 horas, se había atendido el 25 por ciento de los encharcamientos en Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Tláhuac. Entre las acciones destacadas están la atención de un encharcamiento de 250 metros por 90 centímetros en Periférico Sur y Viaducto Tlalpan, colonia Arenal Tepepan; la activación de una planta de bombeo en Anillo Periférico oriente donde un vehículo quedó varado; y la anegación en UH RIS 1, Av. Insurgentes Sur, colonia Tlalcoligia.

Personal de Vinculación Ciudadana y Protección Civil realizó un censo de posibles inmuebles afectados para el Seguro Institucional. También se atendió el Hospital de Psiquiatría San Fernando del IMSS, donde se desplegaron equipos hidroneumáticos para desalojar el agua acumulada. Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantener coladeras limpias, evitar transitar por encharcamientos, conducir con precaución y alejarse de muros, árboles, cables y espectaculares. Para emergencias, se facilitaron los números 911, 555658 1111 de Locatel y 555683 2222 de la SGIRPC





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