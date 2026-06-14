¿Gears of War: E-Day llegará a PS5? Los fans crean petición para solicitar lanzamiento en consola de Sony

Los fans de Gears of War han creado una petición para solicitar que el próximo juego, Gears of War: E-Day, sea lanzado en PlayStation 5. La iniciativa busca darle a los jugadores de la consola de Sony la oportunidad de disfrutar del esperado título de acción. Los fanáticos argumentan que un lanzamiento multiplataforma tendría numerosos beneficios, como mejorar los tiempos de matchmaking, impulsar la escena competitiva y crear una comunidad más saludable.

Los fans de la franquicia de Gears of War se han unido para solicitar que el próximo juego, Gears of War: E-Day, sea lanzado en PlayStation 5.

La iniciativa, creada en la plataforma Change.org, busca darle a los jugadores de la consola de Sony la oportunidad de disfrutar del esperado título de acción. La petición ya ha reunido decenas de firmas, a pesar de ser un esfuerzo desesperado. Los fanáticos argumentan que un lanzamiento multiplataforma tendría numerosos beneficios, como mejorar los tiempos de matchmaking, impulsar la escena competitiva y crear una comunidad más saludable.

Además, la falta de exclusividad podría ayudar a financiar futuros lanzamientos y expansiones de la franquicia, proporcionando a los desarrolladores mayores recursos para invertir en la saga. Aunque es poco probable que el juego sea lanzado en PlayStation 5, los fanáticos mantienen la esperanza de darle una oportunidad al videojuego de The Coalition y Microsoft.

La incertidumbre sobre el lanzamiento del juego ha generado debate y análisis, especialmente considerando que la franquicia ha tenido un impacto significativo en el mercado de videojuegos. Los fanáticos creen que la inclusión de Gears of War: E-Day en PlayStation 5 podría ser una buena oportunidad para atraer a nuevos jugadores y expandir la base de fans de la serie.

Sin embargo, la decisión final dependerá de Microsoft y The Coalition. Por ahora, la iniciativa sigue creciendo, y es probable que más personas se unan a la causa en los próximos días. La respuesta a la pregunta sobre si Gears of War: E-Day llegará a PS5 es aún incierta, pero los fanáticos están dispuestos a luchar por su derecho a disfrutar del juego





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