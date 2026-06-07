Gears of War: E-Day será exclusivo de Xbox, se cancela versión para PS5

Microsoft confirma que Gears of War: E-Day no llegará a PlayStation 5. El juego, una precuela de la saga, se lanzará el 6 de octubre solo en Xbox Series X|S y PC.

En el marco del Xbox Games Showcase, Microsoft reveló importantes novedades sobre Gears of War: E-Day. La presentación comenzó con un espectacular tráiler que mostraba el inicio de la invasión Locust, con secuencias de combate clásicas de la franquicia.

La violencia característica, las mecánicas de cobertura y las batallas de horda están presentes, rindiendo homenaje a los títulos originales. Lo más impactante fue el anuncio de que el juego será exclusivo de Xbox Series X|S y PC, cancelando así la versión para PlayStation 5 que se rumoreaba anteriormente. Asha Sharma, directora de negocios de gaming de Microsoft, subió al escenario para confirmar la exclusividad.

Según sus declaraciones, la decisión responde a un cambio en la estrategia de la compañía tras escuchar a los fans de Xbox. Anteriormente, se había especulado que Gears of War: E-Day llegaría a PS5, especialmente después de que la remasterización del primer juego apareciera en esa consola.

Sin embargo, con un nuevo liderazgo y un enfoque renovado en fortalecer la identidad de la marca a través de exclusivos, Microsoft optó por mantener el título dentro de su ecosistema. El juego, una precuela ambientada antes de los eventos de la trilogía original, promete regresar a las raíces de la saga. El tráiler mostró no solo la icónica estética oscura y los engranajes sangrientos, sino también la fecha de lanzamiento: el 6 de octubre.

Los jugadores podrán experimentar el comienzo de la guerra contra los Locust, con una jugabilidad que combina acción táctica y disparos en tercera persona. Aunque algunos seguidores de PlayStation expresaron su decepción, la comunidad de Xbox celebró la noticia como un paso hacia la recuperación de la exclusividad que caracterizó a la franquicia en sus inicios.

La cancelación de la versión para PS5 no sorprende a los analistas, dado que Microsoft ha priorizado su servicio Game Pass y la integración de sus estudios. Gears of War: E-Day estará disponible en lanzamiento dentro de Game Pass, lo que refuerza la propuesta de valor de la suscripción.

Además, se espera que el juego aproveche al máximo el hardware de las consolas Xbox Series X|S y las capacidades de PC. Con este movimiento, Microsoft busca consolidar su catálogo de exclusivos tras la adquisición de Activision Blizzard y el éxito de títulos como Starfield. La comunidad espera con ansias más detalles sobre el modo multijugador y las ediciones especiales, que probablemente se revelarán en los próximos meses.

Sin duda, Gears of War: E-Day se perfila como uno de los lanzamientos más importantes del año para el ecosistema Xbox





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