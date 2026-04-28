Geely Aprovecha la Volatilidad del Mercado para Impulsar su Crecimiento Global

La empresa automotriz china Geely se beneficia del aumento de los precios de la gasolina y la creciente demanda de vehículos eléctricos, demostrando una notable capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado.

Geely se encuentra en un momento de crecimiento crucial, impulsado por la inestabilidad geopolítica y la creciente demanda de vehículos eléctricos . La reciente escalada de tensiones en Irán ha provocado un aumento significativo en los precios de la gasolina, lo que a su vez ha revitalizado el interés por los vehículos eléctricos , un sector donde los fabricantes de automóviles chinos, y particularmente Geely , están tomando la delantera.

Después de años de preparación para expandir sus exportaciones y superar la intensa competencia del mercado interno chino, las marcas chinas parecen estar listas para capitalizar esta oportunidad y redefinir el panorama de la industria automotriz global. Geely ha desarrollado un modelo de negocio estratégicamente diseñado para afrontar la volatilidad del mercado.

A diferencia de muchos de sus competidores, Geely posee la capacidad de competir en los cuatro principales sistemas de propulsión: vehículos de gasolina, híbridos gasolina-eléctricos, híbridos enchufables y vehículos totalmente eléctricos. Esta versatilidad le permite adaptarse rápidamente a los cambios en las condiciones del mercado y las preferencias de los consumidores.

Un ejemplo claro de esta adaptabilidad se observó cuando el gobierno chino eliminó los subsidios fiscales para los vehículos eléctricos a principios de este año, lo que provocó una caída en la demanda. Geely respondió rápidamente, enfocándose en la producción y venta de sus modelos de gasolina. Posteriormente, con el aumento de los precios de la gasolina debido a la situación en Irán, la compañía volvió a priorizar los híbridos enchufables y los vehículos eléctricos.

A pesar de la desaceleración económica en China, que ha afectado las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, las ventas de vehículos de gasolina han experimentado una caída aún más pronunciada, lo que subraya la importancia de la flexibilidad de Geely. David Zhang, decano de investigación de tecnología de vehículos del Instituto de Tecnología de Nuevas Energías de Jiangxi, ha destacado que esta versatilidad se ha convertido en una clara ventaja competitiva para la empresa.

Ante el aumento generalizado de los precios del combustible, Geely anunció recientemente su plan de convertir todos sus vehículos de gasolina restantes en modelos híbridos. Yale Zhang, director gerente de Automotive Foresight, una consultora con sede en Shanghái, señaló que esta medida mejorará aún más la eficiencia de combustible de la flota de Geely, proporcionando una ventaja adicional en el mercado.

Zhejiang Geely, una empresa de propiedad privada fundada y liderada por Li Shufu, de 62 años, controla una extensa red de fabricantes de automóviles. Aunque la empresa no revela muchos detalles financieros, ha establecido el objetivo de generar el 30% de sus ventas fuera de China para el año 2030. Las acciones de Geely Automobile Holdings, la principal subsidiaria de Zhejiang Geely, cotizan en la bolsa de Hong Kong.

El año pasado, la compañía vendió tres millones de vehículos, lo que representa un aumento del 39% en comparación con el año anterior. Los ingresos también aumentaron un 25%, a pesar de la guerra de precios en el mercado chino, que ha presionado los precios de los vehículos a la baja. La historia de Geely comenzó en 1998, cuando la empresa comenzó a suministrar taxis a las flotas chinas.

En menos de tres décadas, Zhejiang Geely se ha transformado en un fabricante de automóviles global cuyas ventas se acercan a las de Ford Motor Company, una empresa con 123 años de historia. La trayectoria de Li Shufu también es notable; de joven, utilizó los fondos destinados a su educación universitaria para comprar una cámara y establecer un pequeño negocio de fotografía turística.

Posteriormente, se dedicó a la fabricación de componentes para refrigeradores, motocicletas y automóviles, antes de ensamblar vehículos completos en Taizhou, su ciudad natal en la provincia costera de Zhejiang





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