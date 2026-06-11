Geely entra al Top 10 en México y busca 'echar raíces' en el mercado

El director general de Geely en México, Bryan Wu, resaltó que la marca entró al Top 10 durante el mes de mayo, desbancando a MG, y ahora busca alcanzar el sitio número ocho del ranking del Bajo. Al combinar vehículos de nuevas energías y precios asequibles, Geely tiene la meta 'agresiva' de comercializar 6,000 vehículos (en su mayoría híbridos) al mes, que la colocaría en el octavo sitio del ranking del Bajo. Esta apuesta, Geely procedería a dar el paso para establecer una operación local sólida en México, apegada a las reglas de operación del mercado nacional, afirmaron los directivos de la marca.

El director general de Geely en México , Bryan Wu, destacó que la marca entró al Top 10 durante el mes de mayo, desbancando a MG, y ahora busca alcanzar el sitio número ocho del ranking del Bajo.

Al combinar vehículos de nuevas energías y precios asequibles, Geely tiene la meta 'agresiva' de comercializar 6,000 vehículos (en su mayoría híbridos) al mes, que la colocaría en el octavo sitio del ranking del Bajo. Esta apuesta, Geely procedería a dar el paso para establecer una operación local sólida en México, apegada a las reglas de operación del mercado nacional, afirmaron los directivos de la marca





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Geely México Top 10 MG Veículos De Nuevas Energías Precios Asequibles Operación Local Sólida Reglas De Operación Del Mercado Nacional Vehículos Híbridos Vehículos De Combustión Nuevas Energías Vehículos Eléctricos Vehículos Híbridos Enchufables SUV EX5 EM I Modo EV Modo Híbrido Modo Poder Autonomia Eléctrica Rango De 150 A 200 Kilómetros Proyección De 300 O 400 Km En Futuras Generaci Plataformas Capaces De Romper La Barrera De Lo 000 Kilómetros Posicionamiento De Precios Global Monitoreo De Precios De La Competencia Producto Balance Privilegio Global Mecanismos De Inversión Estructuración De La Operación Manufatura

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sudáfrica entrena en la Ciudad de México mientras México se prepara para el Mundial 2026El equipo de Sudáfrica entrenó bajo la dirección de Hugo Broos en la Ciudad de México, usando una pitch preparada para imitar el césped local y solicitándole a los mexicanos que coordinen visitas de reconocimiento antes del primer enfrentamiento del Mundial 2026.

Read more »

México-EU: Morena no es MéxicoEscribí que Trump2.0 no es Trump1.0. Cambiaron sus prioridades en la relación bilateral. El gobierno NO lo entendió e ignoró advertencias

Read more »

México 86 cuenta cómo México logró 2.º MundialEntrevista con Faustin Pierre

Read more »

Amazon México anuncia campaña para celebrar la fiebre de la justa deportiva en MéxicoLa compañía presentó una serie de gadgets y funciones personalizadas para la afición mexicana, una de las más apasionadas.

Read more »