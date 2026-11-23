El General Ricardo Trevilla Trejo detalla que EE.UU. colaboró con información para la captura de Fausto Isidro Meza en Sinaloa, sin intervención de fuerzas americanas.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, confirmó que la colaboración del Gobierno de Estados Unidos en la reciente operación de seguridad en Sinaloa se limitó exclusivamente a proporcionar inteligencia geográfica. Esta asistencia técnica fue fundamental para localizar con precisión a Fausto Isidro Meza, conocido como ' Chapo Isidro', lo que permitió a las autoridades mexicanas ejecutar la captura con efectividad. El alto mando militar enfatizó que ningún soldado estadounidense participó directamente en las acciones terrestres del operativo.

Marco Legal y Soberanía Nacional

La participación de Estados Unidos en el operativo para la captura de Fausto Isidro Meza se estrictamente informativa, cumpliendo con los protocolos internacionales sin violar la soberanía nacional. El general Ricardo Trevilla Trejo aseguró que no se contravinieron ninguna disposición Constitucional ni las leyes nacionales vigentes durante la operación. Todas las acciones tácticas y la ejecución de la captura fueron realizadas de manera exclusiva por militares mexicanos, asegurando el pleno cumplimiento del marco jurídico interno.

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Seguridad Civil en Sinaloa

El balance del operativo destacado por el general Ricardo Trevilla Trejo en Sinaloa resalta la capacidad institucional del Estado mexicano para neutralizar a la delincuencia organizada sin generar riesgos innecesarios. La prioridad estratégica de las Fuerzas Armadas fue garantizar la integridad de la población civil durante la fase crítica de la intervención. Este enfoque meticuloso demuestra la fortaleza operativa del Ejército Mexicano para actuar con precisión quirúrgica y minimizar el impacto social en las zonas afectadas.

Reconocimiento Internacional y Resultados

El éxito de la captura de Fausto Isidro Meza ha sido reconocido por organismos internacionales, lo que valida la estrategia de cooperación bilateral en materia de seguridad. El general Ricardo Trevilla Trejo subrayó que este logro refleja la profesionalidad de las tropas mexicanas y la eficacia de la inteligencia compartida. La operación sirve como un referente de cómo la colaboración estratégica, respetando los límites legales, puede desarticular estructuras criminales clave en la región.

Próximos Pasos en la Lucha Criminal

Con la neutralización de Fausto Isidro Meza, las autoridades continúan monitoreando la situación en Sinaloa para prevenir posibles reacciones de grupos criminales restantes. El general Ricardo Trevilla Trejo indicó que la vigilancia se mantendrá activa para asegurar la estabilidad de la zona y proteger a los ciudadanos. Este operativo marca un punto de inflexión en la estrategia de seguridad, priorizando la legalidad y la protección civil como pilares fundamentales de la política de defensa.