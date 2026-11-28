El Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 2026 se disputará este domingo 29 de noviembre en el Circuito de Lusail. George Russell partió primero y Sergio Pérez último.

El británico George Russell, piloto del equipo Mercedes, iniciará la carrera del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 2026 desde la primera posición en la parrilla de largada. Este evento deportivo se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre en el Circuito de Lusail, siendo la penúltima prueba del calendario oficial de la temporada 2026.

Posiciones de salida del Gran Premio de Qatar

Mientras Russell toma la delantera, el mexicano Sergio Checo Pérez, también de Mercedes, deberá realizar un esfuerzo significativo para remontar, ya que largará desde la última posición de la parrilla. Por su parte, el italiano Kimi Antonelli, quien aseguró el título de campeonatos a principios de mes, saldrá segundo y buscará obtener su décima victoria en la campaña actual.

Also read Alexander Zverev y Alemania caen eliminados de la Copa Davis a manos de Gran Bretaña

Kimí Antonelli busca dominar en Lusail

Desde la tercera posición largará el australiano Oscar Piastri, quien compite para el equipo McLaren. La competencia por los primeros lugares será intensa dado el historial reciente de los pilotos involucrados en este circuito específico de Qatar. Los equipos ajustarán sus estrategias para la carrera de 58 vueltas que se desarrollará bajo las condiciones nocturnas habituales.

Historial de victorias en Qatar

El Gran Premio de Qatar se integró al calendario de la Fórmula 1 desde la campaña de 2021, y desde entonces el neerlandés Max Verstappen ha dominado la prueba con tres victorias de cuatro ediciones disputadas. La única ocasión en que el piloto neerlandés no logró el triunfo en el Circuito de Lusail fue precisamente en 2021, cuando el británico Lewis Hamilton se impuso en esa ocasión histórica.

La ausencia de 2022 y la hegemonía actual

El Gran Premio de Qatar no se celebró en el año 2022 debido a la realización de la Copa Mundial de la FIFA en el país asiático, lo que generó un cambio temporal en el calendario deportivo internacional. Sin embargo, a partir de 2023, Max Verstappen se ha convertido en el dominador absoluto de esta carrera, demostrando una superioridad técnica y táctica constante.

Próximos pasos en la temporada 2026

Para la edición de este año, el tetracampeón del mundo Max Verstappen partirá desde el sexto lugar en la parrilla. Esto ocurre justo una semana después de que lograra imponerse en el Gran Premio de Las Vegas, obteniendo así su cuarta victoria en la Fórmula 1 2026. La temporada concluirá el próximo 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dabi.

Cronograma de la final del campeonato

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 culminará en el Circuito de Yas Marina en Abu Dabi. Desde la campaña de 2014, el campeonato del Gran Circo siempre ha concluido con esta carrera, estableciendo un ritmo predecible para el cierre de cada año competitivo. Los fanáticos podrán seguir el evento en vivo por las señales de Sky Sports y la plataforma F1TV.