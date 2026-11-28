Mercedes domina la calificación del Gran Premio de Qatar con Russell y Antonelli. El equipo busca la victoria mientras el nuevo campeón mundial F1 se prepara para la penúltima cita.

Mercedes ha asumido el control absoluto de la parrilla de salida para la penúltima cita de la temporada de Fórmula 1, posicionando a sus dos pilotos en la primera fila. George Russell ha logrado conquistar la pole position del Gran Premio de Qatar, estableciendo un tiempo de referencia que ha dejado a su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, a apenas 128 milésimas de segundo. Este dominio del equipo estelar de Silverstone pone bajo presión a sus rivales directos en esta ronda del Medio Oriente, donde la estrategia y la velocidad pura serán determinantes para el resultado final.

La superioridad de Mercedes en la clasificación

La sesión de calificación ha confirmado la fortaleza de la escudería alemana, con Antonelli completando un uno-dos impresionante para el equipo. El joven piloto italiano ha demostrado una consistencia notable al mantenerse tan cerca de Russell, lo que sugiere que Mercedes tiene el ritmo necesario para pelear por el triunfo. Por su parte, Lando Norris se ha asegurado el tercer puesto, acompañando a Oscar Piastri en la segunda fila de salida, conformando un parrilla altamente competitiva para el duelo de este fin de semana.

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El rendimiento de los pilotos de McLaren ha sido sólido, pero no suficiente para superar a la dupla de Mercedes. Norris y Piastri deberán trabajar en optimizar sus tiempos en carrera para intentar arrebatarles la posición a los coches del equipo estrella. La proximidad de sus tiempos indica que la diferencia entre los primeros clasificados se decidirá en la pista, donde la gestión de neumáticos y las decisiones de la estrategia de pit stop jugarán un papel crucial.

El desafío de Max Verstappen y el problema de Checo Pérez

Max Verstappen, el campeón vigente, comenzará su desafío desde la sexta posición de la parrilla, buscando sumar otra victoria a su palmarés en esta campaña. El piloto de Red Bull enfrenta el reto de remontar posiciones en medio de una competencia intensa, donde cada décima cuenta para asegurar el podio. Su equipo deberá desplegar todos sus recursos técnicos para compensar la desventaja de salida frente a los autos más rápidos de la parrilla.

La jornada ha sido mucho más complicada para Sergio Pérez, quien ha sufrido una clasificación desastrosa al terminar en el último puesto de la parrilla. Con el peor tiempo registrado, el piloto mexicano no pudo superar la primera fase de la clasificación, lo que le obligó a regresar inmediatamente al paddock para comenzar a preparar la carrera. Esta actuación inesperada coloca al equipo en una situación delicada, ya que tendrá que luchar desde el final del grupo para intentar puntuar en esta carrera crítica.

La situación de Pérez resalta la variabilidad del rendimiento dentro de una misma escudería en ciertos circuitos. Mientras su compañero de equipo busca la victoria, él debe concentrarse en minimizar daños y asegurar puntos importantes para la clasificación de constructores. El equipo analizará detalladamente los datos de la sesión para intentar encontrar soluciones antes del inicio de la carrera, donde la disciplina y la paciencia serán claves para evitar incidentes innecesarios.

Impacto en el campeonato y detalles de la carrera

La carrera en Qatar constará de 57 vueltas en el Circuito de Lusail, ofreciendo un escenario de alta exigencia técnica para los pilotos y sus equipos. George Russell es considerado el piloto con más opciones de ganar, pero contará con la competencia de varios volantes que desean llevarse el premio en el Medio Oriente. La carrera está programada para arrancar a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, lo que convierte este evento en un punto de referencia para la audiencia latinoamericana.

Más allá de la disputa por la victoria en la carrera, este fin de semana marca un hito histórico para Andrea Kimi Antonelli, quien se acerca inminentemente a recibir su trofeo de campeón del mundo de la Fórmula 1. Solo quedan por disputarse Qatar y Abu Dabi, dos citas que definirán los últimos detalles de la temporada, pero la confirmación de su título ya es una realidad que se celebra dentro y fuera de la pista. Antonelli se prepara para cruzar la meta final con la satisfacción de haber liderado las clasificaciones durante gran parte de la campaña.

La proximidad de las premiaciones de la FIA añade una capa de emoción adicional a la penúltima cita del calendario. Cada punto sumado ahora no solo afecta el orden de las posiciones, sino también los honores finales de la temporada. Los equipos saben que cada detalle cuenta y que cualquier error puede costarles valiosas posiciones en el historial. La atención se centra ahora en cómo gestionarán estas dos últimas carreras para cerrar un año competitivo y memorable para todos los involucrados.