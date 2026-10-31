Georges Didi-Huberman llama a regresar a la luz ante los tiempos oscuros en su visita a la Ciudad de México

El filósofo Georges Didi-Huberman cerró su visita a la Ciudad de México con la conferencia Luciérnagas y luces sobrias en el Centro Cultural Universitario de la UNAM.

El filósofo e historiador del arte Georges Didi-Huberman (Francia, 1953) concluyó su visita a la Ciudad de México con la conferencia Luciérnagas y luces sobrias (política en las alegorías), impartida en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, donde hizo un llamado a regresar a la luz ante los tiempos oscuros. Antes de esa charla, el académico inauguró su exposición En el taller del filósofo Georges Didi-Huberman en Casa del Lago, visitó la Casa Azul de Frida Kahlo y se presentó en la Universidad Iberoamericana.

Durante su intervención ante el público estudiantil de la Sala Miguel Covarrubias, el pensador francés advirtió que limitarse a describir el apocalipsis resulta filosóficamente sencillo y poco útil. Señaló que constatar que todo va mal, que la noche es peligrosa o que los inmigrantes son amenazantes no constituye un pensamiento crítico.

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Didi-Huberman subrayó que criticar implica comprender y abrir nuevos caminos, más allá de lo peor constatado. Como ejemplo mencionó al filósofo Giorgio Agamben, a quien dijo admirar, pero de quien consideró que hablar solo de lo peor no ayuda a encontrar salidas.

La alegoría y las luces clandestinas

El también historiador del arte centró su conferencia en la alegoría, figura retórica que analizó a través de obras y autores diversos. Explicó que Pier Paolo Pasolini recurrió a la desaparición de las luciérnagas para lamentar la aniquilación de la resistencia y la desaparición del espíritu popular en una Italia entregada al capitalismo triunfante.

Otro de los ejemplos fue Sandro Botticelli, cuya pintura La Primavera no solo alude al renacimiento de la naturaleza, sino que aborda un asunto político como el renacimiento de la ciudad de Florencia bajo el poder de los Médici. Para Didi-Huberman, estas obras muestran cómo la alegoría puede condensar lecturas políticas y culturales.

El filósofo también relató el caso de los artistas italianos Filippo Foscarini y Federico Camarata, quienes en una excursión para grabar un insecto raro en la frontera de Serbia captaron unas luciérnagas con movimientos humanos. Esas luces resultaron ser, en realidad, inmigrantes afganos que cruzaban el río de noche iluminándose con lámparas, material que dio origen al documental Waking Hours.

Migración y memoria en el arte

Cuestionado sobre la crisis migratoria, Didi-Huberman reconoció no saber qué hacer, pero recuperó dos conceptos del historiador del arte Aby Warburg que considera fundamentales y vinculados con la migración. Se trata de nachleben, entendido como una migración de la memoria, y wanderung, que remite directamente a la migración.

Para ilustrarlo, explicó que La Primavera de Botticelli suele considerarse el centro absoluto del Renacimiento florentino, de la cultura humanista y de Europa. Sin embargo, sostuvo que Warburg demostró que ese cuadro no existiría sin la migración de otro cuadro, un tríptico con pintura al óleo que provenía del norte.

El filósofo recordó que Botticelli no pintaba al óleo sino en témpera, y que descubre el óleo del norte. Así, La Primavera es la recepción de un estilo migrante, de modo que el centro del Renacimiento es resultado de una migración, argumentó ante los asistentes.

Una invitación a pensar sin miedo

Didi-Huberman cerró su participación con una frase de uno de sus libros: no hay que tener miedo de saber y no hay que tener miedo de no saber. Añadió que él disfruta no entender lo que dice otro filósofo, especialmente cuando lo escucha en otro idioma.

Con esta conferencia, el académico francés puso fin a una agenda en la Ciudad de México que incluyó la inauguración de su exposición en Casa del Lago de la UNAM, la visita a la Casa Azul de Frida Kahlo y una presentación en la Universidad Iberoamericana. Su paso por el Centro Cultural Universitario dejó un llamado a buscar las pequeñas luces, esas que describió como clandestinas y estratégicas, frente a los discursos que solo constatan lo peor.