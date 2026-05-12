Gerard Píque unas semanas antes del arranque de la Copa del Mundo USA-2026, habla de 'Hormiga' González como un jugador revelación y le apuesta derecha y movimientos

El defensa campeón del mundo en Sudáfrica 2010, Gerard Píque, en un video en su cuenta de TikTok, hace unas semanas, hace unas predicciones para el Mundial 2026, donde apunta a 'Hormiga' González como uno de los jugadores revelación y le apuesta derecha y movimientos, y siguientes selecciones.

El gran año futbolístico de Armando 'Hormiga' González en Chivas con casi 30 goles no pasó desapercibido para Gerard Píque, sí, el defensa campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

El delantero de las Chivas, incluido en la lista de jugadores de Liga MX para el Mundial 2026, fue el protagonista de un video del exjugador del Barcelona a través de las redes sociales. Cabe mencionar que hace algunos días, Aitana Bonmatí también consideró a Armando González como uno de sus jugadores favoritos en estos momentos





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