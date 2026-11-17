Gerard Piqué cuestiona la decisión del Comité de Competición de suspender a Jesús Owono por 12 partidos tras la trágica muerte de Jesús de Miguel.

Gerard Piqué ha emitido una declaración firme tras la imposición de una sanción de 12 partidos al guardameta Jesús Owono. El propietario del FC Andorra desafía la resolución del Comité de Competición en relación con el trágico incidente que costó la vida del delantero Jesús de Miguel.

La respuesta directa de Piqué a la suspensión

Gerard Piqué, quien posee el 90% del FC Andorra, rompió su silencio para expresar su desacuerdo absoluto con la medida disciplinaria. El exjugador del FC Barcelona y de la Selección de España señaló que el castigo no devolverá a la vida al futbolista fallecido. Su mensaje principal fue que ningún tipo de suspensión puede compensar la pérdida irreparable de Jesús de Miguel.

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Crítica a la lógica del castigo máximo

Gerard Piqué argumentó que la decisión del estrado disciplinario es un error fundamental en su razonamiento. Afirmó que juzgar el desenlace trágico en lugar de analizar la jugada futbolística en sí constituye un fallo grave. Consideró que imponer la sanción máxima por las consecuencias no es justo para Jesús Owono.

Diferencia entre acción futbolística y resultado

Gerard Piqué insistió en que Jesús Owono no es culpable de lo que ha ocurrido, ya que la sanción debe basarse en la acción y no en el resultado. Destacó que la decisión lo coloca en una situación injusta, atribuyéndole responsabilidad por consecuencias que no le corresponden. El incidente fue clasificado como un hecho fortuito inherente a la disputa deportiva.

El impacto emocional en el plantel y la liga

El propietario del FC Andorra enfatizó el profundo impacto emocional que arrastra el plantel tras este suceso. La tragedia ocurrió durante el encuentro de la Segunda División de España entre el CD Tenerife y el FC Andorra. El guardameta salió de su área para disputar un esférico aéreo, impactando accidentalmente con la rodilla en el pecho del delantero.

Consecuencias inmediatas y duelo deportivo

El golpe provocó un paro cardiorrespiratorio en Jesús de Miguel, quien falleció horas después a pesar de la intervención médica. Este hecho ha provocado que todo el deporte español se vista de luto tras la pérdida del futbolista. La comunidad deportiva continúa procesando el duelo mientras se mantiene la sanción impuesta a Jesús Owono por 12 partidos.