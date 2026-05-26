Gerardo Oñate: 'El Ritual del Nahual' es un producto nacional hecho en San Luis Potosí

El actor y guionista Gerardo Oñate habló sobre el doble reto que tuvo con la producción y filmación de la cinta 'El Ritual del Nahual', cinta de terror mexicana que se puede disfrutar en las salas de Cinépolis en Saltillo y el resto del país.

Gerardo Oñate , actor y guionista, habló sobre el doble reto que tuvo con la producción y filmación de la cinta 'El Ritual del Nahual', cinta de terror mexicana que se puede disfrutar en las salas de Cinépolis en Saltillo y el resto del país.

La idea de la cinta surgió como un proyecto de cortometraje dentro del marco del Festival Internacional de Cine Fantástico FERATUM, que es muy conocido por el cine de género y terror. Ellos, en 2020, crearon precisamente una convocatoria para cortometrajes que pudieran producirse en Michoacán. Oñate creció en Michoacán y tenía muchas ganas de volver y contar algo, y justo tuvieron la oportunidad de hacerlo en Tlalpujahua.

'Mira, 'El Ritual' surge como un proyecto de cortometraje dentro del marco del Festival Internacional de Cine Fantástico FERATUM, que es muy conocido por el cine de género y terror. Ellos, en 2020, crearon precisamente una convocatoria para cortometrajes que pudieran producirse en Michoacán. Yo crecí en Michoacán y tenía muchas ganas de volver y contar algo, y justo tuvimos la oportunidad de hacerlo en Tlalpujahua', dijo el actor y guionista.

La experiencia de vivir en Michoacán y la 'necesidad' de justicia que se vive en México terminaron de darle inspiración al entonces cortometraje, que después se convertiría en una película.

'Encontramos en el horror de época y en el thriller policiaco una salida para crear un largometraje, en este caso 'El Ritual del Nahual', que contara precisamente esto. Entonces, de ahí surge la idea', explicó. Oñate planteó que el reto de actuar algo que una persona escribe, que uno escribe, por así decirlo, tiene que ver con el hecho de que conocí muy bien al personaje.

'Entonces, el reto viene con cómo algo que conoces tanto, y al que le debes, entre comillas, tanto, tiene que salir bien. Afortunadamente, el tiempo de realización nos permitió adentrarnos y profundizar muy bien en el tema que toca la película, pero creo que es eso: hacerle un servicio a la historia, alimentar la historia de cierta manera para que todos los demás brillen, para que el trabajo de los demás brille y que justamente la escritura empuje el trabajo que cada uno de los involucrados puede hacer.

Y luego viene la respuesta del actor, del personaje que exista, que sienta que sí es una persona que tiene su realidad y que está respondiendo a cosas reales. Entonces, creo que eso es lo que transmite o lo que uno busca transmitir como actor', dijo el entrevistado. Oñate resaltó que las premiaciones internacionales le han dado impulso al género de terror, incluso a las historias mexicanas.

'El terror, en ese sentido, ha ganado muchísimo terreno y espacio en premios globales, o sea, en premios de talla internacional, como los Oscar o los Golden Globes. Desde hace dos años, muchas de las películas ganadoras son películas de género. Son thrillers fantásticos o cintas de terror que tienen algún tipo de mensaje más allá de los sustos', dijo el entrevistado.

Enfatizó que la intención no sólo es asustar, sino poner el tema de la justicia sobre la mesa y generar conversación entre la audienci





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gerardo Oñate El Ritual Del Nahual Cine De Terror Cine Mexicano Festival Internacional De Cine Fantástico FERA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'La vida es' lleva al cine la incertidumbre de los 40Lorena Villarreal Treviño estrena una cinta sobre una mujer que enfrenta duelo, pareja y dudas

Read more »

Trump “tira a la basura” al conductor Stephen Colbert en un video viral hecho con IAEl magnate ha propuesto cancelar las concesiones de las cadenas de televisión que han sido críticas con su gestión.

Read more »

Hoy no me puedo levantar regresa a la Ciudad de México después de 20 años con una temporada especialLa producción ha confirmado la participación de Alan Estrada, Fernanda Castillo, Luis Gerardo Méndez, Valeria Vera, Gerardo González, Erika Tahís, Rogelio Suárez, José Daniel Figueroa y Jannette Chao, quienes formaron parte de la primera edición deEl anuncio provocó emoción entre los fans de la obra que reúne canciones icónicas de Mecano. "20 años después celebramos su llegada a México" fue la imagen que generó emoción en redes sociales.con únicamente 14 funciones, por lo que se trata de una experiencia única. La historia de Hoy no me puedo levantar sigue a dos jóvenes que dejan su pueblo para perseguir el sueño de triunfar en Madrid con su propia banda en los años 80’s. La trama aborda temas como la libertad, la música y los excesos en medio de una etapa de transformación cultural. Uno de los elementos que la llevó a alcanzar el éxito fue reunir canciones icónicas de Mecano como "Hijo de la luna" y "Cruz de navajas" que ayudaron a que se convirtiera en un referente del entretenimiento en español.A través de diferentes temporadas, el musical contó con la participación de grandes estrellas del entretenimiento mexicano como Danna Paola, María León, Belinda y Yahir. Se espera encontrarnos con la misma historia y esencia de la versión original, pero con una nueva producción que promete dar de qué hablar en el público mexicano.La preventa Banamex estará activa del 24 al 28 de mayo a través de Ticketmaster, con la posibilidad de adquirir boletos a meses sin intereses. Los precios van de los mil 860 pesos hasta los 3 mil 968 en la zona VIP Oro. También hay un espacio exclusivo con el nombre Banamex que comprende las primeras filas al centro, la cual tiene un costo de 4 mil 216 pesos mexicanos. El regreso de Hoy no me puedo levantar representa uno de los momentos más comentados para la cartelera de entretenimiento en México durante 2026.

Read more »

Gerardo Bazúa desea lo mejor a Paulina Rubio y 'Colate' en el proceso por la custodia de Andra NicolásEl cantante es el padre de Eros, el hijo menor de 'Pau'

Read more »