GESMujer exige justicia y medidas de alto impacto ante 324 feminicidios en Oaxaca

El grupo de estudio sobre la mujer demanda investigaciones exhaustivas, prevención eficaz y políticas prioritarias para proteger a niñas y mujeres, tras la muerte de María de Jesús y la escalada de feminicidios bajo la administración de Salomón Jara Cruz.

El Grupo de Estudios Sobre la Mujer "Rosario Castellanos" (GESMujer) reiteró su reclamo de justicia para María de Jesús y para todas las víctimas de feminicidio en Oaxaca , exigiendo investigaciones exhaustivas, medidas preventivas contundentes y políticas de alto impacto que sitúen la protección de la vida y la integridad de niñas y mujeres como prioridad absoluta.

En la capital del estado, decenas de mujeres se congregaron en el centro histórico para denunciar la alarmante escalada de violencia de género bajo la administración de Salomón Jara Cruz, que en tan sólo tres años ha contabilizado 324 asesinatos de mujeres. El hallazgo del cuerpo de María de Jesús, una mujer de alrededor de 35 años encontrada sin vida y con evidentes signos de violencia extrema detrás de las instalaciones de la Guardia Nacional en Santo Domingo Tehuantepec, provocó una profunda indignación y confirmó que este hecho no es aislado, sino parte de una tendencia profundamente arraigada en la región que concentra el mayor número de homicidios de mujeres en el estado.

Cada cifra representa una vida truncada, una historia interrumpida y una familia sumida en el dolor; según el Observatorio de Violencia Feminicida de GESMujer, de los 324 casos registrados durante la actual gestión, 35 se han producido en lo que va del presente año, lo que subraya la urgencia de una respuesta institucional contundente. La organización destacó que la falta de identificación de los agresores en el 88 % de los casos dificulta la persecución penal y alimenta la impunidad, creando un clima de inseguridad que permite la continuidad de los crímenes.

GESMujer señaló que la impunidad no solo niega justicia a las víctimas y sus familias, sino que también refuerza las condiciones estructurales que facilitan la violencia contra las mujeres, convirtiéndose en un obstáculo insalvable para la garantía de los derechos humanos. En su pronunciamiento, la entidad cuestionó el mensaje que envía a la sociedad el abandono del cuerpo de María de Jesús en un lugar custodiado por la Guardia Nacional, preguntándose qué señales se transmiten cuando la violencia alcanza niveles de crueldad tan flagrantes y carece de una respuesta estatal eficaz.

Además, la agrupación comparó la cifra actual con los datos de administraciones anteriores: bajo José Murat Casab se registraron 429 homicidios de mujeres, bajo Ulises Ruiz 283, bajo Gabino Cué 527, bajo Alejandro Murat 715, y hasta la mitad del mandato de Salomón Jara ya se suman 324. Estas comparaciones revelan una tendencia preocupante y una falta de políticas efectivas que reduzcan la mortalidad feminicida.

Frente a esta situación, GESMujer instó al gobierno estatal a implementar acciones preventivas de alto impacto, a fortalecer los mecanismos de investigación y a garantizar la identificación y sanción de los responsables, con el fin de romper el círculo de impunidad y proteger a las mujeres y niñas del Estado de Oaxaca. El llamado a la acción también incluye la exigencia de recursos adecuados para los sistemas de protección, la capacitación de las fuerzas de seguridad en perspectiva de género y la creación de protocolos de respuesta inmediata ante casos de violencia feminicida, con el objetivo de salvar vidas y restituir la confianza de la ciudadanía en las instituciones





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