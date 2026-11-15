Gestión de indemnizaciones por tren en San Roque, El Gallo y Cárdenas

El alcalde César Prieto invita a ejidatarios de San Roque, El Gallo y Cárdenas a presentar sus reclamos por el tren para gestionar pagos federales.

Las comunidades de San Roque, El Gallo y Cárdenas han solicitado formalmente la intervención del Gobierno Municipal para gestionar el pago de indemnizaciones derivadas de los daños causados por la construcción del nuevo tren de pasajeros. Los ejidatarios han denunciado que, hasta la fecha, no han recibido ninguna respuesta ni compensación económica por las afectaciones sufridas en sus terrenos durante el desarrollo del proyecto ferroviario en la región.

Reclamos sin respuesta federal

Los habitantes de estas localidades rurales han señalado que no han tenido éxito en sus intentos previos por obtener justicia, ya que aseguran que las autoridades federales han ignorado sus peticiones. Incluso advierten que esta situación constituiría la segunda ocasión en que quedarían sin recibir una compensación adecuada, recordando que tampoco se les pagó cuando se construyó la autopista en esa misma zona anteriormente.

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El presidente municipal, César Prieto Gallardo, ha confirmado que ninguna persona se ha acercado oficialmente a la Presidencia Municipal para exponer esta problemática específica. Sin embargo, ha lanzado una invitación directa a los afectados para que acudan al Ayuntamiento y presenten sus inconformidades de manera oficial, con el objetivo de conocer a fondo la magnitud de la situación y documentar cada caso.

Mecanismo de atención social semanal

El municipio cuenta con un mecanismo establecido para intervenciones gubernamentales, participando cada miércoles en una mesa de atención social donde asisten representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). A través de esta instancia, el Ayuntamiento actúa como un gestor clave para elevar las problemáticas locales ante las instancias federales correspondientes, asegurando que las quejas sean escuchadas y registradas en las agendas de los funcionarios responsables.

El alcalde César Prieto ha expresado su disposición para facilitar el contacto directo con las autoridades federales, sugiriendo a los ejidatarios que asistan a sus oficinas o proporcionen sus datos de contacto para que el equipo municipal pueda llamarles y gestionar su incorporación a esta mesa de atención social. Este procedimiento busca visibilizar las inconformidades ciudadanas y garantizar que las dependencias responsables conozcan y atiendan las afectaciones de manera inmediata y efectiva.

Impacto y próximos pasos para las comunidades

La invitación del Ayuntamiento se extiende también a habitantes de otras comunidades que puedan estar enfrentando situaciones similares debido a obras de infraestructura en la región. Esto permite que sus casos sean revisados conjuntamente y presentados ante las autoridades federales en un solo paquete de demandas, lo que podría fortalecer la posición negociadora de los afectados al mostrar un respaldo comunitario más amplio.

Los ejidatarios de San Roque, El Gallo y Cárdenas continúan aguardando una solución concreta, insistiendo en que la falta de pago no es una situación asumida ni aceptada por la población. La intervención del municipio representa la vía institucional más cercana para exigir el cumplimiento de los derechos de los afectados, aunque la fecha exacta de la resolución final dependerá de la agenda de la SICT y de la documentación que los propios comuneros logren aportar ante la mesa de atención.