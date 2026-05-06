Gilberto Mora debuta en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

El jugador de Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, se une a la concentración de la Selección Mexicana para preparar el Mundial 2026. Con una lista de 12 jugadores de la Liga MX y un grupo de convocados con mínimas posibilidades, el equipo se prepara para enfrentar a Sudáfrica, Ghana, Australia y Serbia antes del torneo.

El 4 de mayo, Gilberto Mora llegó a la Ciudad de México para debutar en el Mundial 2026 , convirtiéndose en un nuevo rostro de la Selección Mexicana .

Mora, quien ha destacado en los últimos dos años con los Xolos de Tijuana, se ganó la confianza del cuerpo técnico y ahora forma parte de la concentración que el entrenador Javier Aguirre solicitó en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. El llamado incluye a 12 jugadores de la Liga MX, revelados el pasado 28 de abril, aunque también hay un grupo de jugadores con mínimas posibilidades de jugar.

Aguirre, conocido como 'El Vasco', ha mantenido conversaciones con los dueños de los clubes para asegurar que los convocados no participen en la Liguilla del Clausura 2026, lo que ha permitido que esta concentración sea una de las más largas en la historia del Tricolor. Sin embargo, no supera la concentración previa al Mundial de 1986, cuando el calendario de la Primera División de México se suspendió temporalmente para jugar torneos especiales como el PRODE 85 y el México 86.

Bajo la dirección de Bora Milutinović, la Selección Mexicana logró su mejor actuación histórica al alcanzar los cuartos de final, donde fue eliminada por Alemania Federal en penales, tras quedar invicta en la fase de grupos contra Bélgica, Irak, Paraguay y Bulgaria. Los jugadores que provienen del extranjero se integrarán en la convocatoria definitiva que se entregará a la FIFA el 1 de junio, según la reglamentación del torneo.

Antes del partido inaugural contra Sudáfrica en el estadio Banorte el 11 de junio, México enfrentará a Ghana el 22 de mayo, a Australia el 30 de mayo y a Serbia el 4 de mayo.

La lista de convocados incluye a porteros como R. Rangel de Chivas, C. Acevedo de Santos Laguna y Ó. García de León; defensas como L. Rey de Puebla, I. Reyes de América, E. Águila de A. de San Luis, J. Gómez de Tijuana, D. García de FC Juárez y J. Gallardo de Toluca; medios como L. Romo de Chivas, E. Lira de Cruz Azul, B. Gutiérrez de Chivas, I. Fimbres de Monterrey, G. Mora de Tijuana, J. Torres de FC Juárez y R. Alvarado de Chivas; y delanteros como K. Castañeda de Tijuana, A. Vega de Toluca, G. Martínez de Pumas y A. González de Chivas





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