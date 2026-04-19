Gilberto Mora está 'totalmente' recuperado y listo para la Selección Mexicana

El mediocampista ofensivo de Xolos de Tijuana, Gilberto Rafael Mora Zambrano, ha superado completamente una lesión y será parte de la lista final de la selección mexicana. El entrenador Washington Sebastián Abreu Gallo aseguró que el jugador llegará en excelentes condiciones físicas y futbolísticas, destacando su importancia para partidos difíciles y su singularidad en el terreno de juego.

Gilberto Rafael Mora Zambrano, centrocampista ofensivo del Club Xolos de Tijuana, ha completado su recuperación al cien por ciento. Su regreso a las canchas está confirmado, y se espera que sea incluido en la lista final de la selección mexicana dirigida por Javier 'El Vasco' Aguirre, llegando al combinado nacional en óptimas condiciones físicas y futbolísticas.

Washington Sebastián Abreu Gallo, entrenador del conjunto fronterizo, ha sido enfático al declarar que la lesión que aquejaba a 'Gil' Mora está completamente erradicada y que el jugador será entregado al cuerpo técnico del 'Vasco' Aguirre en un estado de forma envidiable. Abreu Gallo, en una rueda de prensa posterior al encuentro entre Xolos y Tijuana, señaló la importancia de manejar con cautela el retorno de Mora a la actividad. Si bien la lesión ya no representa una amenaza de reincidencia, el estratega uruguayo enfatizó la necesidad de proteger su condición física. Ponerlo a jugar tres partidos consecutivos como titular, incluso para figuras de la talla de Gil Mora, Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa o un joven talento como Diego Lainez, en las circunstancias actuales, sería una exigencia que, indudablemente, excedería sus capacidades de resistencia. Por ello, el plan inmediato es preparar al jugador para el próximo partido contra Pachuca, asegurando que llegue al encuentro de la selección en las mejores condiciones posibles, tal como lo expresó. El entrenador también detalló que, tras el empate contra Cruz Azul en el estadio Cuauhtémoc, Gil Mora está progresivamente recuperando su ritmo de juego habitual. La decisión de no incluirlo como titular en dicho encuentro se basó en la estrategia del partido y en la necesidad de aprovechar los espacios que pudiera dejar un rival fatigado, una vez que el partido avanzara. Mora fue reservado para entrar en momentos clave donde su habilidad pudiera ser más determinante contra un Cruz Azul con las defensas debilitadas por el cansancio. 'Gil está muy bien. Ya está totalmente recuperado. Tenemos que ir llevándolo para que tome ritmo. El partido de hoy, por lo que era la altura y por lo que iba a ser el planteamiento, no es acorde a sus características y sí poderle sacar provecho ya con un Cruz Azul cansado', afirmó Abreu Gallo, destacando la inteligencia táctica detrás de la gestión de minutos del jugador. El estratega uruguayo fue aún más allá al expresar la singularidad del futbolista, asegurando que no existe otro jugador en el mercado con las características y el impacto de Gilberto Mora. Según Abreu Gallo, la ausencia de un elemento similar hace imposible su sustitución, pues es precisamente el tipo de jugador que se necesita en encuentros de alta tensión y dificultad. Gilberto Mora, con su calidad y visión de juego, es considerado el elemento ideal para desbloquear defensas férreas y resolver partidos trabados. 'Un jugador de esa edad no hay otro ¿O hay otro? ¿Hay otro igual? Cuando tenés jugadores diferentes, no pierden espacio porque todos los entrenadores lo queremos tener porque en los partidos difíciles, en los partidos trabados, los diferentes son los que abren esas llaves. En la selección va a estar. Yo sé que hay que tener protocolos. En la lista va a estar y va a tener un mes de preparación para llegar excelente a la Copa del Mundo. Acá no importa llegar bien ahora, que llegue sano y con ritmo. Va a llegar sano y con ritmo', concluyó el entrenador, reafirmando la confianza ciega en el talento y la preparación del mediocampista. La inclusión de Mora en el esquema de la selección mexicana para la próxima competencia internacional es vista como un pilar fundamental para el éxito del equipo





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