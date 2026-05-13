Gillian Anderson, la reina del estilo de corte de cabello bob, reconoce la importancia del peinado ligero y natural en la primavera

Gillian Anderson presenta un look elegante y nostálgico para Cannes 2026 con un corte de cabello midi y rizos despeinados, mientras que su sminkparta Zoë Taylor acera algunos colores delicados en los ojos y los labios, destacando el look para una generación que ha recorrido los últimos 30 años.

En un mundo donde el estilo de corte de cabello bob es la tendencia actual, Gillian Anderson reconoce el valor de mantener la melena ligera y, por supuesto, natural, para la primavera.

La actriz de 57 años asistió al photocall del Festival de Cannes 2026 de su próxima película, "Teenage Sex and Death at Camp Miasma", junto a su coprotagonista Hannah Einbinder y la directora y guionista Jane Schoenbrun. El corte de cabello midi con rizos despeinados de los años 90 está de regreso y el Festival de Cannes 2026 lo demuestra.

Para su aparición en el festival de cine francés, Anderson homenajeó al peinado más clásico de los años 90, y el resultado es un look que enmarca el rostro y aporta volumen al cabello. Para lograr este peinado en tendencia, Paul Jones dejó sus rizos largos y sueltos con una profunda raya al lado (una de las tendencias capilares más importantes de este año) con mucho volumen, mientras que la maquilladora Zoë Taylor mantuvo las cosas ligeras, con sutiles toques de rosa en los ojos y los labios.

El maquillaje, en conjunto con el peinado y la actitud natural de la actriz, lograron que el look de Anderson luciera refrescante e, incluso, un tanto juvenil. Pero el look beauty no es suficiente para causar sensación, y Anderson lo sabe. Para la ocasión, Anderson y la estilista Martha Ward eligieron un vestido bordado de flores color chapagne de la colección prêt-à-porter Primavera-Verano 2022 de Miu Miu.

Su colaboración con la casa no es ninguna sorpresa, ya que a principios de año fue la encargada de cerrar la colección de Otoño-Invierno 2026. Quedan casi dos semanas de festival y seguimos impacientes por ver todos los looks y tendencias de belleza que nos esperan. Artículo publicado originalmente en Vogue US, vogue.co





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