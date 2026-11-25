El inmigrante salvadoreño llegó a España tras decidir la auto deportación, evitando el envío a un tercer país africano y cerrando un caso emblemático de la política migratoria de la administración Trump.

El inmigrante salvadoreño Gilmar Abrego García ha arribado a Madrid, en España, tras decidir someterse a un proceso de auto deportación. Esta decisión pone fin a una larga disputa legal que mantenía al activista en un limbo jurídico, evitando su posible traslado forzado a un tercer país en África, una opción que generaba profundo temor en su defensa y en sus simpatizantes internacionales.

Desalojo de Estados Unidos tras veinte meses

Abrego García abandonó el territorio de los Estados Unidos la noche del martes desde el aeropuerto de Dallas. Su salida fue presenciada por su esposa, un hermano, su equipo legal y representantes de una organización de defensa de derechos inmigrantes que ha acompañado su caso durante todo este período. El activista cerró un ciclo de batalla legal que se extendió durante veinte meses, marcando el final de un proceso judicial descrito por su defensa como extremadamente engorroso y complicado.

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La Administración de Donald Trump acusó a Abrego García de cargos federales relacionados con la trata de personas. Estas acusaciones sirvieron como base legal para mantenerlo bajo vigilancia y finalmente ejecutar su salida del país. La defensa ha rechazado rotundamente estas afirmaciones, calificándolas como intentos de aterrorizar a ciudadanos inocentes.

Debate político y respuestas institucionales

El senador demócrata por Maryland, Christopher Van Hollen, ha emitido una declaración pública sobre la situación, destacando que Abrego García salió como un hombre libre, ileso y con dignidad. Van Hollen afirmó que la Administración se vio obligada a respetar la voluntad del inmigrante y los derechos del debido proceso garantizados constitucionalmente para él y para todos los residentes en la nación.

Por otro lado, el Secretario de Seguridad Nacional, Manuel, ha intensificado la retórica oficial sobre el caso. Declaró que le prometió a los estadounidenses que este individuo, al que describió con términos peyorativos como un golpeador de esposas, un miembro de pandilla y un depredador de niños, no permanecería en el país. Estas declaraciones contrastan con la posición de la familia y la defensa legal, quienes niegan categoricamente estas acusaciones.

El caso de Abrego García se convirtió en un punto focal del debate sobre las políticas migratorias de la administración Trump desde Washington D.C. La defensa del activista ha reiterado que su partida fue parte de un acuerdo alcanzado con la Administración Trump, aunque los detalles específicos de dicha orden judicial no se han revelado públicamente.

Antecedentes legales y futuro en la diáspora

La situación legal de Abrego García tenía raíces profundas que remontaban a 2019, cuando existía una protección contra su deportación debido al riesgo de persecución por parte de pandillas en El Salvador. Sin embargo, esta protección fue ignorada o revocada en 2025, cuando fue deportado por error a El Salvador y recluido en la prisión de máxima seguridad conocida como CECOP.

Este incidente lo convirtió en uno de los casos emblemáticos dentro de la política de deportaciones masivas promovida por la administración Trump. Su llegada a una prisión de alta seguridad en El Salvador tras ser enviado a un país donde no residía, y donde enfrentaba amenazas mortales, fue el detonante que atrajo la atención nacional e internacional sobre las fallas del sistema migratorio.

Actualmente, Abrego García se encuentra en Madrid, donde ya ha aterrizado el vuelo que lo trasladó desde Estados Unidos. Se espera que las reacciones desde España se generen en las próximas horas, mientras su defensa busca asegurar la estabilidad de su nueva residencia temporal. La familia y el equipo legal esperan que haya una recuperación familiar, con el objetivo de reencontrarse y determinar un lugar permanente donde él pueda establecer su residencia en los próximos dos años.