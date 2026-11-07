Gimnasia masculina mexicana clasifica a final en Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El equipo mexicano de gimnasia artística masculina, dirigido por Pavel Oceguera, asegura su lugar en la final por equipos en Dakar 2026 con 144.995 puntos.

El conjunto masculino de gimnasia artística de México ha logrado una clasificación histórica para la final por equipos All Around en el marco de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El trío representativo nacional, integrado por los atletas Lorenzo Zaragoza, Saúl Valenzuela y Hugo Pérez, ha demostrado una competencia sólida y un nivel técnico excepcional durante las rondas preliminares celebradas en el Dakar Expo Center.

Clasificación histórica y desempeño por equipos

Bajo la dirección técnica del entrenador Pavel Oceguera, la delegación mexicana acumuló un total de 144.995 puntos durante las rotaciones en los seis aparatos obligatorios. Esta cifra precisa les permitió ubicarse en la octava posición general del standings provisional y asegurar el último boleto disponible para la disputa por las medallas.

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El representativo azteca firmó un debut vibrante en la justa olímpica al completar exitosamente todas las series obligatorias. Aunque la ronda preliminar fue liderada tradicionalmente por las potencias mundiales de China, Japón y Gran Bretaña, el rendimiento de los mexicanos demostró que su nivel competitivo está alineado con las mejores selecciones internacionales en esta categoría juvenil.

Resultados individuales y desempeño atlético

En el desglose individual, Lorenzo Zaragoza Riveira selló su pase automático a la final del All Around individual tras firmar una actuación sólida. Su desempeño lo posicionó en el decimocuarto lugar del escalafón internacional con un puntaje específico de 73.697, consolidando su estatus como uno de los mejores gimnastas del grupo en la etapa clasificatoria.

Por su parte, Saúl Valenzuela y Hugo Pérez cumplieron con creces con sus obligaciones deportivas. Ambos atletas aportaron notas cruciales en sus respectivas especialidades, lo que fue determinante para asegurar el objetivo grupal y garantizar que el equipo completo avanzara a la fase decisiva del torneo olímpico.

Logística, recuperación y próximos desafíos

El escenario de esta hazaña deportiva fue el Dakar Expo Center, un recinto moderno que registrará un lleno total para las fases definitivas del campeonato. La confirmación de la finalización exitosa de las rondas preliminares en esta infraestructura marca el inicio de una nueva etapa crítica para la preparación atlética del trío mexicano.

El cuerpo técnico mexicano, liderado por Pavel Oceguera, ha confirmado que los atletas Lorenzo Zaragoza, Saúl Valenzuela y Hugo Pérez iniciarán de inmediato los trabajos de recuperación física y mental. Este protocolo de descanso estratégico es esencial para optimizar el rendimiento de cara a las sesiones por las preseas que se llevarán a cabo en los próximos días en Dakar.