Gimnastas mexicanas brillan con plata y bronce en el Panamericano de Río y enfrentan controversias institucionales

México se ubica en el podio del Campeonato Panamericano de gimnasia rítmica con medallas de plata y bronce, mientras que polémicas internas y denuncias contra la ex entrenadora generan debate sobre la gestión deportiva en el país.

Las gimnastas mexicanas cerraron su participación en el Campeonato Panamericano de gimnasia rítmica con una destacada actuación, logrando dos medallas del podio. En la prueba de tres aros y dos pares de clavas, el conjunto integrado por Adirem Tedjada, Dalia Alcocer, Julia Gutiérrez, Kimberly Salazar, Giselle Torres y Jaydi Novelo obtuvo la medalla de plata con una puntuación de 26.600, únicamente superada por el equipo anfitrión, Brasil, que alcanzó los 28.900 puntos.

Estados Unidos se quedó con el tercer lugar, anotando 25.800, y se llevó también la medalla de bronce en esa modalidad. En la prueba de cinco pelotas, por su parte, México quedó en la tercera posición con 25.550 puntos, detrás de Brasil, que dominó el certamen con 29.250, y de Estados Unidos, que se ubicó segundo con 26.650.

Estas dos medallas se suman al bronce que el conjunto mexicano obtuvo el día anterior en la prueba de all‑around, consolidándose como la mejor actuación internacional de la escuadra hasta la fecha. El desempeño en Río de Janeiro no solo representa un hito deportivo, sino que también marca la primera competencia internacional del conjunto después de una polémica interna que sacudió a la federación.

Cuatro de las seis integrantes presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra) contra la ex entrenadora nacional, Blajaith Aguilar, a quien acusan de presuntos abusos y falta de respeto a sus derechos. Ante la sanción administrativa a la entrenadora, la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG) designó a la yucateca María Eugenia Figueroa como entrenadora interina, garantizando la continuidad del programa y la estabilidad del grupo durante el certamen.

La situación también ha puesto bajo el foco la gestión de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a la cual se le reclama mayor vigilancia y transparencia en la asignación de recursos, pues se denuncian irregularidades en la contratación de personal y la falta de mecanismos de control efectivo. A pesar de los logros en la pista, el panorama fuera de ella presenta desafíos.

Una encuesta realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que la mayor parte de la población de las ciudades sede del torneo, incluido Río de Janeiro, muestra una creciente desconfianza hacia la organización del evento, citando problemas de seguridad, infraestructura y posibles manipulaciones de resultados. Además, la participación del equipo mexicano en la próxima Copa del Mundo, torneo conjunto entre Estados Unidos, México y Canadá, se ha visto amenazada por la escalada de tensiones internacionales relacionadas con la guerra en Irán, lo que complica la planificación de viajes y la disponibilidad de entrenadores y atletas.

No obstante, el Comité Olímpico Mexicano ha reiterado su compromiso de apoyar a las gimnastas, señalando que los resultados obtenidos en el Panamericano son un paso fundamental para alcanzar la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y, a largo plazo, a los Juegos Olímpicos





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gimnasia Rítmica Campeonato Panamericano México Contención Institucional Clasificación A Lima 2027

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La selección mexicana de gimnasia rítmica obtiene medalla de bronce en Campeonato PanamericanoLa selección mexicana de gimnasia rítmica obtuvo la medalla de bronce en la prueba de all around en la modalidad de conjuntos del Campeonato Panamericano de la especialidad que se desarrolla en Río de Janeiro, Brasil.

Read more »

Antonelli gana GP de Mónaco de F1 y se escapa en liderato del campeonatoEs un paso más en una temporada prácticamente perfecta del joven italiano, que suma ya cuatro pole position y cinco victorias en seis Grandes Premios

Read more »

América nombra al uruguayo Guillermo Almada como nuevo director técnicoEl entrenador que logró el campeonato con Pachuca en 2022 sustituye a André Jardine.

Read more »

Caudillos es campeón de la LFA 2026 tras vencer a Osos de Monterrey 24-12El corredor saltillense Julio César Covarrubias conquistó el primer campeonato profesional de su carrera tras la victoria de Chihuahua sobre Monterrey en el Tazón México IX

Read more »