Gina Carano Rompe el Silencio Sobre su Salida de ‘The Mandalorian’ y su Relación con Pedro Pascal

A cinco años de su despido de ‘The Mandalorian’ y tras resolver una demanda contra Disney, Gina Carano habla sobre su relación con figuras clave de la serie, el futuro de la IA en el cine y su regreso a las artes marciales mixtas.

Cinco años después de su salida de la franquicia y tras resolver una demanda contra Disney , Gina Carano , la actriz que interpretó a Cara Dune en ‘ The Mandalorian ’, ha retomado la conversación sobre su relación con figuras clave de la serie y el impacto de su despido.

Carano ha revelado que ha restablecido contacto con Shawn Levy, director de ‘Star Wars: Starfighter’, y ha expresado su creencia en que la inteligencia artificial será una herramienta fundamental en el futuro del cine. Sin embargo, ha confirmado que no mantiene comunicación con Pedro Pascal, su antiguo compañero de reparto. Esta declaración, aunque directa, no fue acompañada de críticas personales, recordando que Pascal no la denunció públicamente durante el período más álgido de la controversia.

No obstante, Carano previamente había mencionado que Pascal le sugirió, antes de su despido, que intentara apaciguar a sus detractores adaptándose a las demandas de la opinión pública en redes sociales. El despido de Carano en febrero de 2021 se produjo a raíz de una serie de publicaciones en redes sociales consideradas ofensivas por Lucasfilm.

Entre ellas, una biografía de Twitter que incluía “beep/bop/boop” y la adición de pronombres “he/him” en su perfil, así como una publicación en Instagram que comparaba el clima político hacia los conservadores en Estados Unidos con el trato recibido por los judíos en la Alemania nazi. Lucasfilm calificó estas publicaciones como “aborrecibles e inaceptables”, argumentando que denigraban a personas basándose en su identidad cultural y religiosa.

La actriz, en respuesta, presentó una demanda contra Disney por despido injustificado, la cual fue resuelta en agosto pasado mediante un acuerdo confidencial. Carano se abstuvo de revelar los términos del acuerdo, pero sí destacó el cambio de tono en el comunicado posterior de Disney, donde la compañía expresaba su deseo de “identificar oportunidades para trabajar juntos” y reconocía el respeto que ella había ganado entre directores, compañeros y equipo.

Carano también enfatizó que, incluso en los momentos más difíciles de su salida, nunca consideró a Jon Favreau ni a Dave Filoni como directamente responsables de lo sucedido. La actriz se mantuvo reservada sobre el contenido de su conversación con Levy, negándose a confirmar si se discutió la posibilidad de un regreso a la franquicia Star Wars.

Actualmente, no existe confirmación oficial sobre la posible reaparición de Cara Dune en ‘The Mandalorian & Grogu’, la próxima película dirigida por Jon Favreau, programada para estrenarse el 22 de mayo de 2026. Mientras tanto, Carano se prepara para un regreso a los escenarios, pero en un ámbito diferente: volverá a las artes marciales mixtas para enfrentarse a una oponente en Los Ángeles el 16 de mayo, pocos días antes del estreno de la nueva película de Star Wars.

Este regreso al ring coloca nuevamente su futuro en Hollywood bajo el escrutinio público. En otras noticias, Sam Neill ha confirmado que está libre de cáncer, Lisa Kudrow ha revelado comportamientos inapropiados de los guionistas de ‘Friends’ hacia las actrices, y se ha presentado ‘Verity’, una nueva película protagonizada por Anne Hathaway y Dakota Johnson basada en la polémica novela de Colleen Hoover.

Además, Paramount ha solicitado al gobierno de Estados Unidos la aprobación de una inversión de Medio Oriente para adquirir Warner Bros. Discovery, Melania Trump ha pedido a ABC que tome medidas contra Jimmy Kimmel por su “retórica violenta”, y Gerry Conway, creador de personajes icónicos de cómics como The Punisher y Jason Todd, ha fallecido a los 73 años





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