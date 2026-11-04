Gina Hinojosa prohíbe centros de datos en Texas

La gobernadora electa Gina Hinojosa promete moratoria total a centros de datos en Texas, respondiendo a la presión rural y energética tras vencer a Greg Abbott.

La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, ha anunciado una moratoria inmediata sobre la construcción y conexión de nuevos centros de datos en el estado. Esta decisión llega como respuesta directa a las preocupaciones locales sobre el consumo energético y el impacto ambiental, marcando un giro radical en la política tecnológica regional tras su victoria sorpresa contra el republicano Greg Abbott.

Moratoria total y protección comunitaria

Gina Hinojosa afirmó que llevaría la ofensiva contra los centros de datos un paso más allá prohibiendo todas las autorizaciones hasta que la Asamblea Legislativa del estado apruebe leyes específicas. El objetivo es proteger a los tejanos y garantizar que las comunidades tengan voz y voto al decidir si estos proyectos llegan a sus territorios. Este compromiso fue central en su campaña durante las últimas semanas, donde insistió en detener lo que describió como una invasión de infraestructuras tecnológicas.

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Presión electoral y oposición rural

Las encuestas previas a las elecciones revelaron un descontento significativo entre los votantes rurales, quienes se encuentran en el epicentro de las disputas por la expansión de estas instalaciones. Alrededor del 42% de los votantes registrados consideró limitar la construcción de centros de datos para inteligencia artificial como muy importante o la cuestión más crucial. Una encuesta de la Universidad de Houston realizada en octubre mostró que el 79% de los posibles votantes apoyaban imponer límites al número de centros de datos permitidos en Texas.

Legado de Greg Abbott y auditorías energéticas

Antes de las elecciones, Greg Abbott ya había ordenado una pausa en la concesión de permisos a principios de este año debido a la creciente demanda de la red eléctrica estatal. Abbott se convirtió en uno de los primeros gobernadores republicanos en detener la conexión de nuevos centros de datos, ordenando una auditoría exhaustiva centrada en la demanda energética, el impacto medioambiental y las desgravaciones fiscales. Esta medida supuso un cambio radical respecto a su postura anterior de apoyo al sector.

Riesgos financieros y postura de Elon Musk

El operador estatal ERCOT gestionaba proyectos por valor de más de 400 gigavatios, equivalente a la energía necesaria para abastecer todo el sur de Estados Unidos. La incertidumbre generada puso en peligro proyectos por decenas de miles de millones de dólares y dudas sobre el retorno de depósitos pagados. A pesar de esto, Elon Musk, quien apoyó a Abbott y gastó 158 millones de dólares promocionando a Ken Paxton, criticó la situación en X, argumentando que los centros de datos son atractivos para el desarrollo económico actual.