La Presidenta Sheinbaum fortalece lazos tecnológicos en el Barcelona Supercomputing Center y posiciona a México como sede de la cumbre democrática de 2027 tras una destacada participación en España.

Tras culminar su destacada intervención en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada en España, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio continuidad a su agenda de trabajo internacional con un enfoque estratégico en el fortalecimiento de la innovación, el desarrollo tecnológico y la cooperación científica entre México y la nación ibérica.

En esta jornada, la mandataria realizó una visita oficial al prestigioso Barcelona Supercomputing Center, un espacio de referencia mundial donde analizó de primera mano las potencialidades del supercómputo y la inteligencia artificial como motores indispensables para el progreso nacional. Este encuentro no fue un evento aislado, sino la consolidación de un puente tecnológico iniciado previamente cuando el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, visitó el estado de Jalisco para estrechar lazos con el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo de la Universidad de Guadalajara. La jornada contó con la presencia de figuras clave como Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades de España; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el director del centro, Mateo Valero, quien enfatizó que la soberanía digital es el pilar sobre el cual se construyen los estados modernos. Valero resaltó la afinidad profesional con la presidenta, al reconocerla como una científica capaz de comprender los desafíos de la era digital, señalando que la infraestructura tecnológica es la única vía para garantizar que un país mantenga su competitividad en el escenario global contemporáneo. Como gesto de hermandad, se intercambiaron símbolos históricos que unen ambas naciones, como el acta de elección de Josep Tarradellas y la biografía de Jaime Nunó, reafirmando una relación de más de cuatro décadas que ha permitido la formación de talento académico de alto nivel, consolidando a la ciencia pública como un vehículo para la paz y el multilateralismo. Durante su participación en la cumbre internacional, la Presidenta Sheinbaum se erigió como una voz protagonista, siendo su discurso uno de los pocos transmitidos íntegramente en vivo, equiparable en relevancia mediática y protocolaria a la alocución del presidente español, Pedro Sánchez. Ante representantes de veinte naciones, la mandataria mexicana presentó propuestas de gran calado geopolítico. La más ambiciosa de ellas, dirigida a reformular el gasto público global, sugiere la reorientación del 10 por ciento del presupuesto militar mundial hacia un programa masivo de reforestación y mitigación climática, bajo el lema de sembrar vida en lugar de guerra. Asimismo, Sheinbaum Pardo lideró un posicionamiento conjunto con Brasil y España respecto a la crisis humanitaria en Cuba. En este documento, las tres naciones expresaron su profunda inquietud por la situación social en la isla, abogando por un diálogo sincero y respetuoso que permita al pueblo cubano definir su propio destino, siempre bajo el respeto irrestricto al derecho internacional y a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos que rigen la política exterior mexicana. La visión de gobierno expuesta por la Presidenta se aleja de los modelos de exclusión y propone una democracia fundamentada en la justicia social, el bienestar colectivo y la inclusión ciudadana, rescatando los valores juaristas y la premisa de que el poder debe ejercerse con y para el pueblo. Este compromiso con la democracia no solo quedó plasmado en sus palabras, sino en la proyección futura de México como epicentro del debate internacional al postularse con éxito como sede de la próxima Cumbre en Defensa de la Democracia en 2027, propuesta que recibió el respaldo inmediato de las autoridades españolas. El periplo internacional de Sheinbaum concluyó con una serie de reuniones de alto nivel con sus homólogos Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva, Yamandú Orsi y la primera ministra Mia Mottley. Estos encuentros permitieron trazar una hoja de ruta para la cooperación regional y el fortalecimiento de la integración latinoamericana y caribeña frente a los retos del siglo XXI, reafirmando el papel de México como un actor propositivo, pacífico y defensor de la soberanía en el concierto de las naciones





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