Gloria Calzada promueve una visión positiva y activa de la vejez en su nuevo podcast

La veterana conductora de medios, Gloria Calzada, lanza el podcast 'La rebelión de la edad' para desafiar estereotipos sobre el envejecimiento, destacando que la adultez mayor puede vivirse con salud, fuerza y alegría.

A sus 65 años, la reconocida conductora de televisión y radio Gloria Calzada está desafiando los estereotipos asociados a la vejez. En su nuevo podcast, titulado La rebelión de la edad, plantea que el tiempo es ahora un buen aliado y que envejecer no significa perder vitalidad.

Para ella, el miedo a la vejez ya no corresponde del todo con la realidad: hoy las personas pueden llegar a esa etapa con más información, más cuidados y más posibilidades de mantenerse activas. Calzada afirma que ha vivido cada etapa sin temor y que hoy mira la edad adulta mayor como un periodo que también puede construirse desde el bienestar, la fuerza y la alegría.

"No le tengo miedo a la vejez, le tengo ilusión porque he trabajado para tener una edad adulta mayor en bienestar, en salud, en fuerza, en agilidad, en actividad y en muchísima alegría", declara. Desde su perspectiva, la vejez ya no debe entenderse como una salida de la vida activa, sino como una etapa que puede transitarse con presencia y movimiento.

Calzada destaca que cada vez es más común ver a personas de 80 y 85 años haciendo ejercicio, viéndose "padrísimas", sanas, ágiles y activas en la vida social, en la actividad pública y en lo laboral.

"Eso es lo que tenemos que entender: que los años no te sacan de la jugada; al revés, tienes muchos más elementos para jugar", sostiene. Con más de cuatro décadas de trayectoria en medios de comunicación, abre ahora esta nueva etapa profesional al frente de su podcast, donde no se centrará solo en los años vividos, sino en la actitud con la que las personas deciden explorar esta fase de la vida.

"La edad no es lo que determina aquí que alguien sea parte de una rebelión, sino cómo quieres abordar los muchos años que vamos a vivir. Yo hago un llamado a vivirlos con perspectiva positiva", explica. La comunicadora considera que durante años se construyeron ideas negativas alrededor de la vejez, asociándola con pérdida de capacidades, aislamiento social y dependencia, una visión que ve cada vez más lejana de la realidad.

"La gente piensa que hacerse mayor te despoja de capacidades y de vitalidad, pero no vamos a envejecer como lo hicieron nuestros padres o abuelos. Vivimos en un mundo distinto, con recursos extra, con información y sabemos qué nos conviene hacer", argumenta. Su proyecto busca difundir un mensaje de empoderamiento y activismo para adultos mayores, promoviendo un envejecimiento activo y saludable.

Con esto, Calzada se suma a un movimiento que redefine la última etapa de la vida, destacando que el paso del tiempo puede ser un aliado cuando se enfrenta con preparación, actitud positiva y un entorno que favorezca el bienestar integral





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