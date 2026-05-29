Gloria Sierra rompe en llanto en 'Hoy' luego de recibir una baja calificación en 'Hoy soy el chef'

La famosa mexicana Gloria Sierra rompió en llanto durante una entrevista en el programa 'Hoy' luego de recibir una baja calificación en el concurso de cocina 'Hoy soy el chef'. La actriz, recordada por su rol protagónico en la telenovela 'Muchachitas como tu', expresó cómo le afectó la calificación de cinco que recibió de una chef del jurado después de presentar su platillo de chilaquiles dulces junto a su compañera de equipo, Elizabeth Álvarez.

La famosa mexicana Gloria Sierra rompió en llanto durante una entrevista en el programa ' Hoy ' luego de recibir una baja calificación en el concurso de cocina ' Hoy soy el chef'.

La actriz, recordada por su rol protagónico en la telenovela 'Muchachitas como tu', expresó cómo le afectó la calificación de cinco que recibió de una chef del jurado después de presentar su platillo de chilaquiles dulces junto a su compañera de equipo, Elizabeth Álvarez. Gloria Sierra se mostró afectada y rompió en llanto, pero luego externó que no se frustra y seguirá motivada para seguir en el programa.

En redes sociales, usuarios se conmovieron con la famosa mexicana y le dedicaron mensajes de aliento





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