El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, se pronunció a favor de modificar el calendario escolar en México ante la realización del Mundial de Futbol 2026, siempre y cuando se respete el periodo vacacional de dos meses para estudiantes y docentes. Durante una entrevista, el mandatario chiapaneco consideró que el debate sobre la posible adecuación del ciclo escolar no debe convertirse en una ‘discusión estéril’, pues afirmó que existen condiciones para reorganizar las fechas sin afectar las clases.

El gobernador de Chiapas apoya cambio a calendario escolar , siempre y cuando se respete el periodo vacacional . Durante una entrevista, el mandatario chiapaneco consideró que el debate sobre la posible adecuación del ciclo escolar no debe convertirse en una ‘discusión estéril’, pues afirmó que existen condiciones para reorganizar las fechas sin afectar las clases.

Además, el Mundial de Futbol 2026 tendrá un fuerte impacto social y económico en el país, debido a la afición por el futbol y la magnitud internacional del evento. El gobernador rechazó las críticas de quienes consideran que modificar el calendario escolar significaría una pérdida académica. Durante la entrevista, también habló sobre el programa estatal de alfabetización y reconoció que Chiapas enfrenta uno de los mayores retos educativos del país.

El objetivo principal del gobernador es reducir drásticamente los índices de analfabetismo antes de concluir su administración. Finalmente, el gobernador afirmó que uno de sus principales objetivos será fortalecer el tejido social y reducir drásticamente los índices de analfabetismo antes de concluir su administración. Ojalá fuera cero, pero quiere entregar un Chiapas mucho más alfabetizado del que recibió





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